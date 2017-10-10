Высокоточные боеприпасы создадут для большинства образцов вооружения
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«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 (155) мм. Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела.
Источник: Пользователь ВПК.name
ЦАМТО, 10 октября. Основой акцент при формировании новой ГПВ делается на разработку и поставку в войска самого современного высокоточного вооружения. Сейчас ставится задача сделать средства высокоточного поражения для каждого образца вооружения Сухопутных войск.
Все современные комплексы разрабатываются, имея в составе боекомплекта управляемый высокоточный боеприпас. Это относится ко всем видам вооружения Сухопутных войск – танкам, БМП, САУ, РСЗО, противотанковым комплексам.
Таким образом, средства поражения Сухопутных войск становятся не только традиционными средствами площадного поражения, но и современным высокоточным вооружением.
Минобороны России уже заключило государственные контракты с предприятиями промышленности на поставку боевой машины поддержки танков "Терминатор", модернизированного современного танка Т-90М, а также модернизированной БМП-3 с новейшим боевым модулем "Эпоха", имеющем в своем составе два типа управляемых ракет, которые одновременно могут сопровождать и обеспечивать поражение до 5 целей противника, а также 57-мм новую автоматическую пушку, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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10.10.2017
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