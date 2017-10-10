Высокоточные боеприпасы создадут для большинства образцов вооружения



«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 (155) мм. Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела.

Источник: Пользователь ВПК.name «Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 (155) мм. Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела.Источник: Пользователь ВПК.name

ЦАМТО, 10 октября. Основой акцент при формировании новой ГПВ делается на разработку и поставку в войска самого современного высокоточного вооружения. Сейчас ставится задача сделать средства высокоточного поражения для каждого образца вооружения Сухопутных войск.

Все современные комплексы разрабатываются, имея в составе боекомплекта управляемый высокоточный боеприпас. Это относится ко всем видам вооружения Сухопутных войск – танкам, БМП, САУ, РСЗО, противотанковым комплексам.

Таким образом, средства поражения Сухопутных войск становятся не только традиционными средствами площадного поражения, но и современным высокоточным вооружением.

Минобороны России уже заключило государственные контракты с предприятиями промышленности на поставку боевой машины поддержки танков "Терминатор", модернизированного современного танка Т-90М, а также модернизированной БМП-3 с новейшим боевым модулем "Эпоха", имеющем в своем составе два типа управляемых ракет, которые одновременно могут сопровождать и обеспечивать поражение до 5 целей противника, а также 57-мм новую автоматическую пушку, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.