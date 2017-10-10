ГРАУ Министерства обороны РФ отмечает 440-ю годовщину со дня образования



Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии во время боевых стрельб из ракетно-артиллерийского вооружения в Ленинградской области.

Источник: Игорь Руссак / РИА Новости Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии во время боевых стрельб из ракетно-артиллерийского вооружения в Ленинградской области.Источник: Игорь Руссак / РИА Новости

ЦАМТО, 10 октября. Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Минобороны России 10 октября отмечает 440-ю годовщину со дня образования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

ГРАУ МО РФ – центральный орган военного управления, который с момента создания и по настоящее время определяет стратегию развития русского оружия, его массового производства и снабжения им войск.

10 октября 1577 года для организованного изготовления огнестрельного оружия и снабжения им войск был создан центральный артиллерийский орган "Пушечный приказ", менялись названия этого органа, однако задачи, решаемые им, в основном оставались неизменными.

Жизнь и боевая практика в середине XIX века подсказывала необходимость создания единого центрального органа управления, который бы комплексно решал вопросы, связанные с производством вооружения и боеприпасов, снабжением ими войск, развитием артиллерийской науки, подготовкой научных и командных кадров. И таким центром 155 лет назад стало Главное артиллерийское управление (ГАУ). С момента своего образования в декабре 1862 г. и до сегодняшних дней оно определяло стратегию научной и технической политики в области вооружения Отечественной армии. С образованием ГАУ в истории отечественный артиллерии начался качественно новый этап, ознаменованный коренными преобразованиями во всех ее отраслях. Особенно ярко это проявилось в Великую Отечественную войну. О масштабах труда работников ГАУ по поставкам вооружения и боеприпасов войскам в ходе Великой Отечественной войны можно судить по тому, что общая подача составила: вооружения, артиллерийских приборов и имущества – 150 тыс. вагонов, боеприпасов – более 450 тыс. вагонов.

В послевоенные годы арсеналы и базы ГАУ осуществляли прием значительного количества вооружения и боеприпасов от расформированных частей, их ремонт и размещение на длительное хранение.

19 ноября 1960 года, учитывая, что Советская Армия стала оснащаться ракетным вооружением, ГАУ было преобразовано в Главное ракетно-артиллерийское управление.

Имеющуюся структуру Главное управление получило благодаря опыту минувших войн и военных конфликтов, по итогам проведенных реформ, с учетом объема возложенных задач по обеспечению войск вооружением, ракетами и боеприпасами, военно-техническим имуществом.

В настоящее время система ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения, интегрированная в общую систему материально-технического обеспечения Вооруженных Сил, является неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками, потребляющими производимую продукцию, представляет собой слаженный, эффективно действующий механизм, который решает целый комплекс задач.

Основными направлениями деятельности ГРАУ МО являются: переоснащение Вооруженных Сил современными образцами ракетно-артиллерийского вооружения; поддержание их в исправном состоянии; создание необходимых запасов вооружения, ракет и боеприпасов, военно-технического имущества; подготовка мест для их хранения и другие.

В течение последних пяти лет был выполнен большой объем работы, в том числе:

- принято на вооружение более 130 ед. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения;

- в войска (силы) поставлено более 3,7 тыс. ед. современных образцов, что позволило провести перевооружение более 50-ти воинских формирований;

- для поддержания вооружения и техники в исправном состоянии проводится ее плановое обслуживание и ремонт, как предприятиями промышленности, так и ремонтными подразделениями воинских частей и соединений;

- развивается производственная база на арсеналах, в результате чего возможности цехов по ремонту боеприпасов увеличены более чем в 1,5 раза.

Одновременно ведется работа по улучшению условий хранения вооружения, ракет и боеприпасов – строятся новые хранилища с инфраструктурой, оптимизируется состав объектов хранения, на арсеналы поступает новая пожарная техника, средства погрузки и механизации.