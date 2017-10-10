Корабли "Пересвет" и "Ослябя" отработали маневрирование на Камчатке
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Военнослужащие покидают большой десантный корабль (БДК-101) "Ослябя". Ракетно-артиллерийский полк Тихоокеанского флота вернулся после крупномасштабных учений в районах Сахалина, Камчатки и Чукотки.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт - РИА Новости. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота отработали на Камчатке погрузку личного состава и боевой техники на большие десантные корабли "Пересвет" и "Ослябя", которые, в свою очередь, провели маневрирование и организовали противовоздушную оборону, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Большие десантные корабли "Пересвет" и "Ослябя" решали в море задачи по связи, совместному маневрированию, провели тренировки по борьбе за живучесть и организации противовоздушной обороны десантного отряда, после чего подошли к берегу и приняли на борт десант", - сообщил Воскресенский.
Также проведены тактико-специальные занятия по погрузке и выгрузке на большие десантные корабли боевой техники и личного состава. Экипажи кораблей и морские пехотинцы отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье.
Планируется, что полевой выход морских пехотинцев завершится двусторонним бригадным тактическим учением с этапом боевой стрельбы. В учениях примут участие около 1000 военнослужащих и порядка 300 единиц техники.
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10.10.2017
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