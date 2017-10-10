Колумбийские повстанцы официально зарегистрировали партию



Республика Колумбия. Архивное фото.

Источник: © Flickr / Tijs Zwinkels Республика Колумбия. Архивное фото.Источник: © Flickr / Tijs Zwinkels

МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Бывшие повстанческие Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) в понедельник официально завершили процесс регистрации созданной на их основе политической партии.

Как передает портал Heraldo, в регистре национального избирательного совета южноамериканской страны закончена регистрации партии, получившей название "Общая революционная альтернативная сила" (ОРАС). При этом по-испански аббревиатура этой организации полностью совпадает с аббревиатурой РВСК (FARC).

"Превратившись сегодня в "Общую революционную альтернативную силу", РВСК вручают народу эту непреодолимую мощь, чтобы своими собственными силами он направился к изменениям", - сказал после регистрации партии один из лидеров бывших повстанцев Иван Маркес.

Он также не исключил, что в дальнейшем представители ОРАС могут выставить свою кандидатуру на пост президента страны.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.