Лавров заявил Тиллерсону о недопустимости эскалации на Корейском полуострове



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: Сергей Пятаков/РИА "Новости" Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Источник: Сергей Пятаков/РИА "Новости"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в котором подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

«Обсуждались другие актуальные международные проблемы. С.В.Лавров подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, к которой ведут американские военные приготовления в регионе, призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.