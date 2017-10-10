Лавров заявил Тиллерсону о недопустимости эскалации на Корейском полуострове
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник: Сергей Пятаков/РИА "Новости"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в котором подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.
«Обсуждались другие актуальные международные проблемы. С.В.Лавров подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, к которой ведут американские военные приготовления в регионе, призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами», — говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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10.10.2017
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