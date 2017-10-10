Сделай там



Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф".

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф".Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Анкара хочет получить технологии производства С-400, Москва делиться не спешит

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вчера заявил, что Анкара может отказаться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф", если Москва откажется открыть доступ к их производству на территории страны. Российская сторона делиться им не спешит, ссылаясь на соображения безопасности и сложные технологии ЗРС. Слова турецкого чиновника в Москве расценили как "элемент политики" и желание ответить США, которые после договоренностей России и Саудовской Аравии о закупке С-400 быстро одобрили контракт с Эр-Риядом на системы ПРО THAAD.

О том, что Анкара может отказаться от покупки у Москвы С-400, если стороны не достигнут соглашения об их совместном производстве, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил изданию Aksam. "Мы не получали никакого официального отказа по этой теме, Владимир Путин сам нам сказал, что мы можем предпринимать шаги для совместного производства,— заявил он.— Но если Россия к этому относится отрицательно, то мы можем заключить соглашение с другой страной". Он добавил, что Турции надо срочно купить С-400 для защиты своего воздушного пространства. "Если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция покупала у нее С-400, они должны представить нам свой вариант",— подчеркнул господин Чавушоглу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что "контакты и переговоры на экспертном уровне в контексте этой сделки продолжаются", но углубляться в подробности не стал.

Напомним, Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 общей суммой свыше $2 млрд в сентябре (см. “Ъ” от 13 сентября). Переговоры проходили в предельно сжатые сроки и основывались исключительно на личных договоренностях Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана (причастные к сделке источники утверждали, что она носит "чисто политический характер").

Турецкие военные рассчитывали получить не только готовые системы, но и доступ к технологиям для последующей сборки "Триумфов" на своей территории. Однако российским переговорщикам, несмотря на жесткую позицию турецкой стороны, удалось добиться подписания твердого соглашения без трансферта технологий. Высокопоставленные российские чиновники утверждали, что Турция получит готовую продукцию. "Речь идет об очень серьезных технологиях: нельзя взять и построить в поле предприятие по производству такой техники,— утверждал гендиректор “Ростеха” Сергей Чемезов.— Должны быть соответствующие квалифицированные кадры, технологическая школа. На все это потребовалось бы несколько десятков лет".

В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по ВТС от официальных комментариев “Ъ” в связи с заявлениями Мевлюта Чавушоглу отказались. Однако несколько источников, работающих в системе ВТС, сообщили, что слова главы МИД Турции были расценены российскими структурами "как элемент политической игры". "Мы заключили серьезный контракт, в нем записаны все юридические тонкости и обязанности каждой из сторон,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Просто так разорвать контракт уже не получится". Он предположил, что заявления господина Чавушоглу были спровоцированы историей с перспективами поставок такой же системы Саудовской Аравии: на фоне принципиальных договоренностей о поставке королевству С-400 Госдеп США одобрил сделку Пентагона с саудитами по продаже системы ПРО THAAD (на сумму около $15 млрд). "Возможно, в Анкаре ждали такого же шага. Получилось обидно — не дождались",— добавил источник. Напомним, что ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил: Россия уже получила аванс (по экспертным оценкам, он составил более $100 млн) за поставку "Триумфов". Их поставка, как ожидается, начнется через два года.

Вместе с тем рассчитывать на трансферт технологий Турции не приходится не только из-за необходимости разворачивать у себя производственные мощности. По сведениям “Ъ”, резко против такой формы сотрудничества выступают российские спецслужбы, считающие нецелесообразным давать доступ стране—члену НАТО к внутренним компонентам системы. Военный эксперт Алексей Леонков уточняет, что особый интерес для иностранцев представляет радиолокационная станция "Триумфа", считающаяся одной из самых передовых в своем сегменте. Источник в сфере ВТС сказал вчера “Ъ”, что консультации на экспертном уровне между Москвой и Анкарой будут продолжены. "Если они хотят получить локализацию, то получат: но она будет объективно маленькой — не более 15%. На большее мы вряд ли готовы пойти",— резюмировал он.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич