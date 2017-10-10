Укроборонпром представил собственные разработки на международной выставке "AUSA-2017" в Вашингтоне
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Украинский БТР-4 на международной выставке вооружений "AUSA-2017" ("Association of the US Army") в столице США Вашингтоне.
Источник: Укроборонпром
Киев. 10 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Разработки украинской оборонной промышленности впервые были представлены на международной выставке вооружений "AUSA-2017" ("Association of the US Army") в столице США Вашингтоне, сообщает украинское посольство в США.
"Настоящей гордостью украинского стенда стали БТР-4 и дистанционно управляемый минибронетранспортер "Фантом-2", - сообщается на странице посольства Украины в "Фейсбук".
Также в записи на странице посольства говорится, что "боевой опыт Вооруженных сил Украины, использующих украинскую технику в реальных условиях, является уникальным для международных партнеров".
|Дистанционно управляемый минибронетранспортер "Фантом-2" на международной выставке вооружений "AUSA-2017" ("Association of the US Army") в столице США Вашингтоне.
|Источник: Укроборонпром
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10.10.2017
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