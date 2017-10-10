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В минобороны Японии заявили о готовности к неожиданным действиям со стороны КНДР

11.10.2017 ТАСС 90 0
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Министр обороны Японии Ицунори Онодэра
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра.
Источник: © EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Глава ведомства Ицунори Онодэра напомнил, что Пхеньян ранее проводил ядерные испытания в годовщину создания Трудовой партии Кореи, которая отмечается 10 октября

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Японии находятся в состоянии готовности на случай неожиданных действий Пхеньяна в связи с отмечаемой во вторник годовщиной создания правящей в КНДР Трудовой партии Кореи. Об этом заявил во вторник журналистам в Токио министр обороны страны Ицунори Онодэра.

"В прошлом, - приводит его слова информационное агентство Kyodo, - Северная Корея проводила в связи с такими годовщинами ядерные испытания, пуски баллистических ракет. Мы находимся в режиме усиленной бдительности".

Министр обороны Японии получил приказ от главы правительства не покидать Токио и поддерживать систему постоянной готовности к каким-либо неожиданным действиям КНДР.

В то же время накануне Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что пока не отслеживают признаков новых провокаций со стороны Пхеньяна. Как передает информационное агентство Yonhap, военные Республики Корея и США используют все возможности для слежения за действиями КНДР. Они включают в себя разведывательные самолеты различных типов, системы слежения и наведения на боевых кораблях, а также наземные радары, имеющие возможность в течение двух минут фиксировать пуски баллистических ракет в КНДР.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Ядерный щит

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