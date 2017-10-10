Источник: ряд американских СМИ могут получить статус иноагента
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Минюст России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минюст направил ряду американских СМИ уведомление о возможности расширения списка иноагентов, что является ответной мерой на возможное придание RT и Sputnik статуса иноагента в США, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах.
По сообщению собеседника агентства, предупреждения коснулись "Голоса Америки" и "Радио Свобода", а также интернет-проектов "Настоящее время", "Фактограф", "Крым.реалии", "Радио Свободы на татарском языке", "Кавказ.реалии" и "Idel.реалии".
Комментируя этот шаг, источник подчеркнул, что эти действия могут стать ответом на придание RT статуса иноагента в США".
По данным РИА Новости, ответные меры на действия в отношении RT и Sputnik могут также идти по следующим направлениям: от количественных ограничений до отказа в аккредитации МИД России; проверки соблюдения американскими СМИ российского трудового и налогового законодательства (корпункты, уплата налогов, схемы финансирования, трудовые договора с сотрудниками, включая внештатных) с обнародованием их итогов.
"Генпрокуратура в настоящий момент имеет все полномочия для признания ряда американских СМИ, уличённых во вмешательстве во внутренние дела России, нежелательными организациями на территории России", - сказал собеседник РИА Новости.
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10.10.2017
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