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СМИ: польские грибники сорвали учения американских танкистов

11.10.2017 РИА Новости 93 0
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Танки M1 Abrams
Танки M1 Abrams.
Источник: © Sputnik / Сергей Мелконов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Учения американских танкистов в лесу близ польского города Жагань были сорваны из-за нашествия грибников. Об этом сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

Американские Abrams прибыли в окрестности Жагани в минувшую субботу, 7 октября. Однако небывалый грибной урожай и устремившиеся за ним местные жители помешали военным провести запланированные стрельбы. Запрещающие плакаты, отмечающие закрытые зоны, не отпугнули местное население. Американским военным также помешала плохая погода.

Главная цель учений, как отмечает издание, "устрашение" России, а также успокоение партнеров НАТО в регионе, опасающихся новых проявлений "российской агрессии".

Ранее министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что его стране хватило бы для защиты двух американских дивизий на своей территории.

"Нет сомнений, что две дивизии - это немного. Но это столько, сколько нам нужно", - отметил глава военного ведомства.

В настоящее время в Польше в рамках операции Atlantic Resolve развертнута американская бронетанковая бригада численностью 3,5 тысячи человек, на вооружении которой находятся танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Продукция
M109
Ml Abrams
Проекты
NATO
Военные учения

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