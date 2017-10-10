Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
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Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности замглавы Службы внешней разведки Украины Павла Пашковского, соответствующий указ опубликован на сайте президента страны.
"Освободить Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.
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10.10.2017
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