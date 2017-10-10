Сеул разработал боевую систему для подлодок водоизмещением 3000 тонн



Южнокорейская подводная лодка проекта KSS-II. Южнокорейская подводная лодка проекта KSS-II.

ТОКИО, 10 окт - РИА Новости. Южная Корея разработала собственную боевую систему, которой будут оснащены подводные лодки "Чан Бого-3" водоизмещением 3000 тонн, говорится в распространенном во вторник сообщении управления оборонных закупок страны.

Министерство обороны Республики Корея уже одобрило проект и признало новую систему - мозговой центр для подлодок - "пригодной к боевому применению", отмечается в сообщении на сайте управления.

Окончательная оценка последует в 2018 году после производства и оснащения боевой системой, радарами и системой гидролокации подводных лодок "Чан Бого-3", названных так по имени известного военачальника бывшего корейского государства Силла.

Как сообщала ранее южнокорейская печать, всего планируется принять на вооружение девять таких подводных лодок в 2020 году. Производством их, как ожидается, будет заниматься компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Южная Корея усиленно вооружается на фоне конфронтации с КНДР, которая не прекращает свои ядерные и ракетные разработки под предлогом защиты от американской угрозы.