Источник: выборы директора ИКИ РАН состоятся в конце октября
|
|
Источник: © Александр Щербак/ТАСС, архив
На пост главы института претендуют профессора РАН Максим Литвак и Александр Лутовинов, а также член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выборы директора Института космических исследований (ИКИ) РАН пройдут в конце октября этого года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее нынешний директор ИКИ Лев Зеленый сообщал ТАСС, что выборы главы Института пройдут в ноябре. При этом он уточнил, что не собирается вновь выдвигать свою кандидатуру, поскольку по регламенту не может занимать пост директора более двух сроков.
"Выборы директора Института космических исследований должны пройти в конце октября. Точная дата пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что директора выбирают сотрудники института на общем собрании.
Источник также сообщил, что из четырех кандидатов на пост главы ИКИ осталось трое. "Олег Кораблев [заведующий отделом ИКИ] снял свою кандидатуру", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, на пост директора претендуют заведующие лабораториями ИКИ профессора РАН Максим Литвак и Александр Лутовинов, а также заведующий отделом института член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.
Все кандидаты - доктора физико-математических наук. Кандидаты уже представили свои программы развития Института на рассмотрение коллег. В ИКИ РАН ТАСС пока не прокомментировали эту информацию.
|
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.10.2017 Окололунную станцию могут оборудовать взлетно-посадочными аппаратами
09.10.2017 Министр обороны Болгарии призвал не спешить с покупкой новых истребителей
04.10.2017 Российские ученые объяснили перенос миссии ExoMars на 2020 год
29.09.2017 Орбиту МКС подняли почти на километр
13.09.2017 Seoul Defense Dialogue 2017
13.09.2017 "Гравицапа". Эксперт оценил китайский двигатель EmDrive
06.09.2017 Роботы на поверке
28.08.2017 "Предприятия должны работать в условиях снижения гособоронзаказа"