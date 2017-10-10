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Источник: выборы директора ИКИ РАН состоятся в конце октября

11.10.2017 ТАСС 80 0
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Источник: © Александр Щербак/ТАСС, архив

На пост главы института претендуют профессора РАН Максим Литвак и Александр Лутовинов, а также член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выборы директора Института космических исследований (ИКИ) РАН пройдут в конце октября этого года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее нынешний директор ИКИ Лев Зеленый сообщал ТАСС, что выборы главы Института пройдут в ноябре. При этом он уточнил, что не собирается вновь выдвигать свою кандидатуру, поскольку по регламенту не может занимать пост директора более двух сроков.

"Выборы директора Института космических исследований должны пройти в конце октября. Точная дата пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что директора выбирают сотрудники института на общем собрании.

Источник также сообщил, что из четырех кандидатов на пост главы ИКИ осталось трое. "Олег Кораблев [заведующий отделом ИКИ] снял свою кандидатуру", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, на пост директора претендуют заведующие лабораториями ИКИ профессора РАН Максим Литвак и Александр Лутовинов, а также заведующий отделом института член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

Все кандидаты - доктора физико-математических наук. Кандидаты уже представили свои программы развития Института на рассмотрение коллег. В ИКИ РАН ТАСС пока не прокомментировали эту информацию.
10.10.2017
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