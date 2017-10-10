В Софии 60-летие первого спутника Земли отметили выставкой Роскосмоса и новой маркой



Федеральное космическое агентство (Роскосмос).

Источник: Руслан Шамуков/ТАСС Федеральное космическое агентство (Роскосмос).Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

В официальной церемонии приняли участие российский космонавт Олег Скрипочка, первый космонавт Болгарии Георгий Иванов, посол России в стране Анатолий Макаров

СОФИЯ, 9 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Специальная выставка "Спутник 60" об истории освоения космического пространства открылась в понедельник в российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии. Также была выпущена новая марка, посвященная 60-летию Болгарского астронавтического общества с изображением первого искусственного спутника Земли. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, официальная церемония прошла с участием российского космонавта Олега Скрипочки, первого космонавта Болгарии Георгия Иванова, посла РФ в Болгарии Анатолия Макарова, заместителя министра транспорта, информационно-коммуникационных технологий Димитра Геновски и других официальных лиц.

"60 лет назад Советский Союз запустил первый искусственный спутник. Это был воистину великий день, прославивший человеческий гений, которому стало тесно "в своей колыбели", историческая дата, давшая старт новым рекордам и высоким достижениям в плане освоения околоземного пространства", - отметил Макаров на открытии выставки, подчеркнув, что "русский космос - это бренд страны перед лицом зарубежных партнеров".

Свое приветствие участникам церемонии открытия выставки с борта Международной космической станции отправили космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин. "Все начиналось 4 октября 1957 года, всего через 12 лет после окончания самой страшной и опустошающей войны ХХ века, когда Сергей Королев и его соратники первыми в мире открыли землянам Космос. Первый искусственный спутник был совсем маленьким и не обладал возможностями современных космических аппаратов, но за 60 лет мировая космонавтика прошла огромный путь, и сегодня Космос служит всем людям", - отметили космонавты.

На экспозиции в РКИЦ, организованной госкорпорацией "Роскосмос", представлены полноразмерный макет первого искусственного спутника Земли и красочные стенды с информацией об истории освоения космического пространства и российских космических рекордах. Кроме Болгарии, выставка "Спутник 60" будет представлена в 10 странах мира.

О космической марке

На торжественной церемонии была выпущена в свет специальная почтовая марка, посвященная 60-летию Болгарского астронавтического общества с изображением первого искусственного спутника Земли.

Димитр Геновски, представивший почтовую миниатюру, подчеркнул, что почтовые марки на космическую тему считаются наиболее популярными в мире. "Болгарская почта практически каждый год обращается к космической теме, это происходит потому, что наша страна давно является частью космической семьи. Мы горды как своими двумя космонавтами (Георгий Иванов и Александр Александров - прим. ТАСС), так и своими научными разработками в области космических исследований. Уверен, что марка будет популярна среди коллекционеров", - отметил замминистра.

Новая марка, подготовленная художником Христо Алексиевым, стоит 65 стотинок (около 30 евроцентов) и была выпущена тиражом в 11 тыс. экземпляров.