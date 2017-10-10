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В Сухопутных войсках на Дальнем Востоке и в Абхазии проверят боевую подготовку

11.10.2017 ТАСС 122 0
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Военнослужащие ВС РФ
Абхазия. Солдаты во время занятий по огневой подготовке на территории 7-й военной базы ВС России.
Источник: ИТАР-ТАСС/Владимир Попов

Проверка завершится 20 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комиссии Главного командования Сухопутных войск ВС РФ начали проверку боевой подготовки соединений и воинских частей на Дальнем Востоке и в Абхазии. Проверка завершится 20 октября, сообщили во вторник в Министерстве обороны РФ.

"До 20 октября будут проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцируемой в Амурской области, и российской военной базе Южного военного округа в Республике Абхазия", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что каждому военнослужащему выставят оценку после контрольных занятий по огневой, тактической, инженерной, строевой, физической подготовкам, вождению боевых машин, радиационной, химической, биологической защите.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Абхазия
Россия
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Минoбороны РФ

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