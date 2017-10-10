В Сухопутных войсках на Дальнем Востоке и в Абхазии проверят боевую подготовку
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Абхазия. Солдаты во время занятий по огневой подготовке на территории 7-й военной базы ВС России.
Источник: ИТАР-ТАСС/Владимир Попов
Проверка завершится 20 октября
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комиссии Главного командования Сухопутных войск ВС РФ начали проверку боевой подготовки соединений и воинских частей на Дальнем Востоке и в Абхазии. Проверка завершится 20 октября, сообщили во вторник в Министерстве обороны РФ.
"До 20 октября будут проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцируемой в Амурской области, и российской военной базе Южного военного округа в Республике Абхазия", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что каждому военнослужащему выставят оценку после контрольных занятий по огневой, тактической, инженерной, строевой, физической подготовкам, вождению боевых машин, радиационной, химической, биологической защите.
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10.10.2017
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