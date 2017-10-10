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"Вертолеты России": первые пять из 30 индийских вертолетов Ми-17-1В отремонтированы

11.10.2017 ТАСС 90 0
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Вертолет Ми-17. Архивное фото
Вертолет Ми-17. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

В пресс-службе холдинга также сообщили, что машины в ближайшее время будут отправлены заказчику, где пройдут летные испытания и окончательную приемку

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) отремонтировал первые пять из 30 вертолетов Ми-17-В1 для индийских Военно-воздушных сил, в ближайшее время машины доставят заказчику. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" завершил ремонт первых пяти вертолетов Ми-17-1В для ВВС Индии. Опыт специалистов Новосибирского авиаремонтного завода и современное оборудование позволили выполнить работы качественно и в установленные сроки. В ближайшее время машины будут отправлены заказчику, где пройдут летные испытания и окончательную приемку", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в начале 2017 года индийские специалисты посещали авиаремонтный завод в Новосибирске и остались удовлетворены качеством и технологией проводимого ремонта вертолетной техники.

Ранее сообщалось, что согласно контракту, подписанному "Рособоронэкспортом", до середины 2018 года на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода (входит в холдинг "Вертолеты России") будет отремонтировано 30 индийских вертолетов Ми-17-1В. Ремонт разбит на партии: всего шесть партий - по пять машин в каждой.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Индия
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-17-1В
Компании
Вертолеты России
НАРЗ
РОЭ

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