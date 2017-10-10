СМИ сообщили о ракетном ударе с территории Йемена по Саудовской Аравии
|
|
Бойцы-шииты в Йемене. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Баллистическая ракета запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии. Об этом сообщается на странице в Twitter иранского телеканала Press TV.
По данным телеканала, целью ракеты класса Qaher-2 стал регион Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Власти королевства пока эту информацию не подтвердили, о жертвах и разрушениях ничего не сообщается.
Не первый обстрел
Это не первая попытка обстрела Саудовской Аравии с территории Йемена. В частности, в конце июля в 69 километрах от Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена. Арабская коалиция обвинила в обстреле хуситов, назвав его "безнадежной попыткой сорвать хадж", который должен был начаться в конце августа.
В середине мая хуситы заявили о запуске баллистической ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. До этого в конце марта они выпустили сразу четыре ракеты по двум городам на юго-западе королевства.
Конфликт в Йемене
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция с 2014 года проводит операцию в Йемене против повстанцев-хуситов и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии с целью поддержки правительственных войска и ополчения, лояльных главе государства Абд Раббу Мансуру Хади.
В середине сентября Хади в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что правительство Йемена готово к заключению мира с хуситами. "Мы подтверждаем нашу готовность к миру, исходя из нашей ответственности перед йеменским народом. Мы хотим установления справедливого мира на основе принятых решений, создания настоящего государства, где все силы ему подчиняются", - сказал он.
По словам Хади, конфликт в Йемене не является политическим, потому что правительственные войска противостоят религиозной группировке, деятельность которой направлена на пользу только одной конфессии.
Обвинения в адрес коалиции
В минувшую пятницу был опубликован доклад генерального секретаря ООН о положении детей в вооруженных конфликтах, согласно которому коалиция во главе с Саудовской Аравией была внесена в список сторон, которые несут ответственность за гибель несовершеннолетних. Всего, по данным организации, в прошлом году в Йемене от военных действий пострадали 1340 детей (502 ребенка были убиты и 838 - ранены).
Согласно докладу, ответственность за 683 погибших и раненых ложится на силы коалиции, 414 - мятежников хуситов, 17 - народной милиции, шести - вооруженных сил Йемена, семи - террористов.
Власти Саудовской Аравии назвали данные доклада неточными и вводящими в заблуждение.
|
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.10.2017 Россия и Суринам готовятся подписать соглашение о военном сотрудничестве
11.10.2017 Эксперт оценил ядерные технологии КНДР
11.10.2017 ICAN: запрет на ядерное оружие может вступить в силу к 2019 году
11.10.2017 ООН запретила входить в порты четырем судам, нарушившим санкции против КНДР
09.10.2017 Представитель при ООН: КНДР не станет обсуждать свою ядерную программу из-за политики США
09.10.2017 Конфликт в Сирии вступил в базу противостояния
09.10.2017 Лавров: Москва надеется, что США сочтут востребованной сделку по иранскому атому
09.10.2017 Иран останется в выигрыше при отказе США от ядерной сделки, считает эксперт