Под Псковом пройдут российско-белорусские учения



Совместные стратегические учения (ССУ) Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне Лужский. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL Совместные стратегические учения (ССУ) Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне Лужский. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии захватят аэродром условного противника на учениях в Псковской области, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Передовые подразделения объединенной группировки вышли в район погрузки на самолеты военно-транспортной авиации, а бронетехника в составе колесной и гусеничной бронегрупп выдвинулась по рокадным и полевым дорогам в район предполагаемых действий", - говорится в сообщении.

Поясняется, что по легенде учений, передовой отряд разведчиков ССО Белоруссии и ВДВ России должен десантироваться в район, провести разведку элементов аэродрома "противника" и захватить его. Подразделения должны обеспечить оперативную переброску и высадку объединенных сил основного десанта.

Отмечается, что основные силы объединенной группировки состоят из штатных парашютно-десантных батальонов ВДВ России и ССО Белоруссии на БТР-80 и БМД-2 со средствами разведки, артиллерийской и противотанковой поддержки. Всего около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.