Под Псковом пройдут российско-белорусские учения
|
|
Совместные стратегические учения (ССУ) Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне Лужский. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии захватят аэродром условного противника на учениях в Псковской области, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Передовые подразделения объединенной группировки вышли в район погрузки на самолеты военно-транспортной авиации, а бронетехника в составе колесной и гусеничной бронегрупп выдвинулась по рокадным и полевым дорогам в район предполагаемых действий", - говорится в сообщении.
Поясняется, что по легенде учений, передовой отряд разведчиков ССО Белоруссии и ВДВ России должен десантироваться в район, провести разведку элементов аэродрома "противника" и захватить его. Подразделения должны обеспечить оперативную переброску и высадку объединенных сил основного десанта.
Отмечается, что основные силы объединенной группировки состоят из штатных парашютно-десантных батальонов ВДВ России и ССО Белоруссии на БТР-80 и БМД-2 со средствами разведки, артиллерийской и противотанковой поддержки. Всего около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.
|
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
02.10.2017 "Армия быстро отучает от соцсетей": как живется российскому срочнику
26.09.2017 Мотострелки Южного военного округа "уничтожили" противника в горах Абхазии
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
24.08.2017 На Северном Кавказе связисты ЮВО осваивают средства связи нового поколения
23.08.2017 Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
23.08.2017 В Приамурское объединение ВВО поступили новые мобильные станции спутниковой связи
23.08.2017 Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке