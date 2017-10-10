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Источник: Сеул способен создать графитовую бомбу, которая обесточит КНДР

11.10.2017 РИА Новости 91 0
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Военные учения в Южной Корее на границе с КНДР. Архивное фото
Военные учения в Южной Корее на границе с КНДР. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Ahn Young-joon

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Южная Корея обладает технологиями для создания так называемой графитовой бомбы, которая позволит парализовать работу электросетей КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на военные источники.

"Агентством по оборонным разработкам были получены все технологии для разработки графитовой бомбы. Сейчас мы на той стадии, когда можем построить бомбы в любой момент", - заявил неназванный военный чиновник.

Сеул рассматривает применение бомбы в качестве возможного средства превентивного удара против Северной Кореи.

При разрыве графитовой бомбы в зоне ее действия рассеиваются графитовые нити, которые, попадая на линии электропередачи, вызывают замыкание и выводят из строя электроснабжение.

Подобное оружие было впервые применено во время войны в Персидском заливе (1990-1991 годов), а также использовалось силами НАТО в Югославии в 1999 году. Бомба не является летальным оружием.
10.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
КНДР
Россия
Югославия
Южная Корея
Проекты
NATO

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