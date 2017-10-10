Росатом приглашает голландские компании в проект атомного суперледокола
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Спуск на воду на ООО "Балтийский завод - судостроение" головного строящегося универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я). Санкт-Петербург, 16.06.2016.
Источник: Валентин Беликов и Сергей Николаев / www.dp.ru
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш" заключил меморандумы о взаимопонимании с голландскими поставщиками судостроительной продукции - компаниями "Coops & Nieborg" BV и "Machine-en Lierenfabriek C.Kraaijeveld" BV, сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".
"Цель документов - рассмотреть возможность сотрудничества по перспективным проектам в сферах судостроения и судоремонта. В частности, будет рассматриваться возможность участия голландских компаний в качестве партнеров "Атомэнергомаша" в рамках проекта "Лидер" и других перспективных проектов в сфере судостроения и судоремонта", - поясняется в сообщении.
Отмечается, что конкретные условия реализации указанных проектов, разделение обязанностей сторон, номенклатура, цены, общая стоимость, сроки и условия поставки и выполнения работ будут являться предметом отдельного контракта.
Кроме того, отдельно будет проработана возможность локализации производства оборудования голландских компаний на предприятиях "Атомэнергомаша", в том числе в интересах предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 - ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Сообщалось, что до конца нынешнего года должен быть готов технический проект такого ледокола.
Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.
Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.
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10.10.2017
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