Под ружьё по первому зову
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Военнослужащие ВС РФ.
Источник: Ольга Воробьёва / "Красная Звезда"
Добровольцы становятся надёжным резервом Минобороны
На Северном флоте уже третий год проводится эксперимент по формированию мобилизационного людского резерва. О том, зачем нужна новая система и как она работает, наша беседа с начальником организационно-мобилизационного управления (ОМУ) штаба Северного флота капитаном 1 ранга Владимиром Кондратовым.
- Владимир Александрович, известно, что во многих западных странах давно имеют хорошо обученных резервистов. С чем связано формирование мобилизационного резерва у нас?
- Мобилизационному развёртыванию Вооружённых Сил в случае перехода страны на военное положение достаточное внимание уделялось всегда. С августа 2015 года Северный флот участвует в эксперименте, целью которого - совершенствование существующей системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов. Мы подбираем граждан из запаса Вооружённых Сил на воинские должности подразделений территориальной обороны, которые формируются в особый период, то есть в военное время. И с этими людьми заключаем специальный контракт на определённых условиях.
- Каков же порядок заключения этого контракта?
- Первый контракт в мобрезерв на добровольной основе подписывается на 3 года, последующие - на срок до пяти лет. Имеются возрастные ограничения для каждой категории граждан, пребывающих в запасе. Так, солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы могут заключить первый контракт в мобрезерв в возрасте до 42 лет, младшие офицеры - до 47, а старшие - до 57.
- Какие обязанности возлагаются на резервистов?
- Важнейшее отличие нового подхода в том, что резервист при объявлении мобилизации обязан сам прибыть в воинскую часть, минуя военкоматы, и приступить к выполнению своих обязанностей по занимаемой должности согласно штатно-должностной категории. Раз в год резервисты привлекаются на военный сбор длительностью 30 суток каждый месяц в течение от одних до трёх суток с ними проводятся тренировочные занятия по планам соединений и воинских частей, к которым приписаны в соответствии с контрактом. При этом общая продолжительность сборов и занятий за год пребывания в резерве не должна превышать 54 дня.
На время сборов и занятий резервисты получают статус военнослужащих по контракту, им выплачивается полное денежное довольствие в соответствии с занимаемой воинской должностью, присвоенным воинским званием с дополнительными выплатами.
- Полагается ли материальное вознаграждение за нахождение в резерве?
- Все резервисты обеспечиваются денежным довольствием, продовольствием, форменным обмундированием, медицинской помощью. Денежное довольствие резервиста равно 12 процентам оклада денежного содержания военнослужащего, который состоит на воинской должности в конкретной части и имеет воинское звание. Эта сумма увеличивается на размер районного коэффициента и процентной надбавки для граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. Также выплачивается процентная надбавка за непрерывное пребывание в резерве. При заключении с резервистом нового контракта предусмотрена единовременная денежная выплата.
Обращаю внимание, что на время сборов и занятий резервисты получают статус военнослужащих по контракту, им выплачивается полное денежное довольствие в соответствии с занимаемой воинской должностью, присвоенным воинским званием с дополнительными выплатами. На резервистов в этот период распространяются все социальные гарантии военнослужащих, в том числе пенсионное обеспечение, присвоение очередных воинских званий, поощрения вышестоящего командования, награждение ведомственными знаками отличия Минобороны и государственными наградами РФ. Однако и ответственность они несут наравне с действующими военнослужащими, могут быть подвергнуты уставным дисциплинарным взысканиям за проступки и неисполнительность.
- Есть ли уже опыт участия резервистов в учениях?
- Год назад резервисты Северного флота участвовали в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ". Наши подразделения территориальной обороны в полном снаряжении - со стрелковым оружием, боеприпасами и имуществом - были переброшены из Мурманской области в Севастополь на аэродром Бельбек, где поступили в оперативное подчинение командующего войсками ЮВО. Северяне участвовали в инженерном оборудовании района действий, охране и обороне важных военных объектов, обнаружении и противодействии диверсионно-разведывательным группам условного противника. Наши резервисты успешно выполнили все учебно-боевые задачи, показали хорошую боевую выучку и организацию. Лучшие из них были поощрены командованием.
- Когда проходили последние военные сборы?
- Совсем недавно, в августе-сентябре этого года. Они проводились в Мурманской и Архангельской областях. Сначала резервисты получили вещевое имущество и стрелковое оружие, а затем приступили к практическим действиям. Прошли боевое слаживание в составе своих подразделений - разведывательного взвода и мотострелковой роты. На учебных полигонах береговых войск Северного флота они отработали тактику действий при оцеплении и блокаде объекта, на котором условный противник пытался совершить террористический акт. Решили задачу, связанную с прикрытием действий оперативно-боевого подразделения. А ещё выявили лиц, которые с целью теракта скрытно проникли на охраняемый объект, и отразили вооружённое нападение злоумышленников. Естественно, всё было в рамках учебных мероприятий, но с приближением к боевым условиям.
- Кто помогает формировать мобрезерв?
- В Мурманской области в отборе резервистов задействованы все муниципальные военные комиссариаты. Там хорошо налажена агитационная и информационно-справочная работа. Важно, что при подготовке граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве, содействие нам оказывают администрации предприятий, на которых те работают. Руководители учреждений с пониманием относятся к военной и мобилизационной подготовке своих подчинённых и к необходимости их участия в военных сборах. По итогам прошедшего сбора шестерых резервистов поощрил командующий Северным флотом.
Ольга Воробьёва
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08.10.2017
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Восход
13208
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№1
11.10.2017 01:58
Резервисты в первую очередь необходимы по сложным военно-учетным специальностям, в частности по системам ПВО, РТВ, РЭБ и связи. Так же в качестве резерва необходимы танкисты, ибо кадровые части в случае серьезной войны ждут существенные потери, которые нечем будет восполнять кроме как неопытным мясом.
Ещё хочу обратить внимание на то что сейчас в войска поступает сложная вычислительная техника и серверные системы, на значительной части которой несёт боевые дежурства подготовленный гражданский персонал.
На случай войны мобилизационные планы предусматривают увольнение этого персонала в течение 24 часов и его замену мобилизованными гражданами по линии военкомата с учётом ВУС.
Но для обороноспособности это будет катастрофа. Человек когда-то отслужил срочную, худо бедно выучил морзянку на "ручейке" и получил квалификацию радиста. Демобилизовался и забыл то малое, что знал. Тут вдруг случается война, его выдергивает военкомат и сажает его за сложный аппаратно-программный комплекс. Да он уже забыл те азы, которые знал. Он будет смотреть на этот комплекс как баран на новые ворота, ибо для того чтобы его изучить и освоить потребуется не один месяц, а обучать его будет некому, потому что все гражданские несущие на нем БД и обслуживающие его в мирное время, в военное будут уволены.
Часть из них возможно тоже мобилизуют, но только в совершенно другие части.
Понимаете то, о чем я говорю? В МО нет закрепления гражданского персонала за своими боевыми постами на военное время. На угрожаемый период есть, а на военное время нет. Просто никто никогда не задумывался над тем, что будет, если одним махом убрать весь ГП. На нем без преувеличения держится вся армия и флот.
А если учитывать, что половину численности ВС составляет гражданский персонал и он не только бумажки перебирает, но и обеспечивает все виды связи и управления, то с началом войны и их заменой на мобилизованных в армии наступит коллапс.
Ну как может резервист, отслуживший пять лет назад срочную, заменить, например, гражданского радиотелеграфиста или радиста или электромеханика с двадцатилетним стажем?
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