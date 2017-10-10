Новый вариант украинского бронетранспортера БТР-4
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Как сообщают, на открывающейся 10 октября 2017 года в Киеве XIV оборонно-промышленной выставке "Зброя та безпека - 2017" ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" (ХКБМ) представит новый вариант колесного бронетранспортера БТР-4,обозначаемый БТР-4МВ1. Данный вариант представляет собой модифицированную версию впервые продемонстрированной еще в начале 2013 года модификации БТР-4МВ.
Прототип бронетранспортера БТР-4МВ1 разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" при подготовке экспозиции XIV оборонно-промышленной выставки "Зброя та безпека - 2017" в Киеве, 09.10.2017 (с) Павло Волошин / www.facebook.com
Основное отличие БТР-4МВ (а теперь и БТР-4МВ1) состояло в новом носовом узле бронекорпуса, выполненном аналогично большинству современных колесных БТР со значительным углом наклона и с размещением механика-водителя и командира в отдельных люках (вместо архаичного нового узла с бронестеклами и дверьми на предыдущих вариантах БТР-4). Кроме того, в кормовой части для выхода десанта размещена откидная аппарель (в которой имеется дополнительная дверь). Броневая защита корпуса, как заявлялось, была повышена с уровня STANAG 4569 Level 2 до уровня Level 3.
БТР-4МВ1, в свою очередь, имеет доработанную по сравнению с БТР-4МВ носовую часть корпуса, с размещением в ней дополнительного поплавка и откидного водоотбойного щита, по образцу модификации БТР-4М, предложенной морской пехоте Индонезии. Защита бортов корпуса усилена дополнительными вертикально установленными бронеплитами. Как и БТР-4МВ, вариант БТР-4МВ1 оснащен немецким дизельным двигателем Deutz BF6M1015CP мощностью 450 л.с. и стандартным для БТР-4 боевым модулем БМ-7 "Парус".
В свое время переработка проекта БТР-4 в вариант БТР-4МВ осуществлялась ХКБМ по требованиям министерства обороны Украины, критиковавшего более ранние варианты бронетранспортера, и в частности по личной инициативе бывшего министром обороны Украины в 2012 году Дмитрия Саламатина. Однако с момента демонстрации прототипа БТР-4МВ в 2013 году никакого прогресса в развитии этой модернизации не было заметно вплоть до нынешнего представления БТР-4МВ1. Нынешний статус проекта БТР-4МВ/БТР-4МВ1 остается неясным.
Прототип бронетранспортера БТР-4МВ1 разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" при подготовке экспозиции XIV оборонно-промышленной выставки "Зброя та безпека - 2017" в Киеве, 09.10.2017 (с) Павло Волошин / www.facebook.com
Прототип бронетранспортера БТР-4МВ разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова", представленный в 2013 году (с) ГК "Укроборонпром"
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10.10.2017
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