Украинский клон БМПТ - боевая машина "Страж"

На открывающейся 10 октября 2017 года в Киеве XIV оборонно-промышленной выставке "Зброя та безпека - 2017" украинским государственным концерном "Укроборонпром" представлен опытный образец "боевой машины поддержки" "Страж" совместной разработки ГП "Житомирский бронетанковый завод", ГП "Киевский бронетанковый завод" и ГАХК "Артем" (Киев). Машина представляет обой ходовую часть танка Т-64 с установленным вместо штатной танковой башни боевым модулем "Дуплет" разработки ГП "Житомирский бронетанковый завод" с двумя 30-мм автоматическими пушками ЗТМ2 (копия 2А42). Созданная таким образом машина является своего рода аналогом БМПТ разработки АО "Уральское конструкторское бюро машиностроения" (УКБТМ), хотя очевидно уступает нижнетагильским образцам по возможностям системы управления огнем и защищенности.

Образец украинской "боевой машины поддержки" "Страж", представляющей собой ходовую часть танка Т-64 с установленным вместо штатной танковой башни боевым модулем "Дуплет" с двумя 30-мм автоматическими пушками ЗТМ2, при подготовке экспозиции XIV оборонно-промышленной выставки "Зброя та безпека - 2017" в Киеве, 09.10.2017 (с) Павло Волошин / www.facebook.com

"Эта новейшая разработка предназначена для огневой поддержки танков на поле боя, обеспечения их защиты и уничтожения как воздушных, так и наземных целей - от расчетов противотанковых ракетных комплексов, до вражеской бронетехники и вертолетов", - говорится в сообщении ГК "Укроборонпром".

Напомним, что весьма причудливый боевой модуль "Дуплет", разработанный ГП "Житомирский бронетанковый завод" по заказу ГК "Укроборонпром", был впервые представлен в 2016 году и представляет собой конструкцию с раздельной установкой в одной необитаемой башне двух стабилизированных 30-мм автоматических пушек ЗТМ2 (украинская копия пушки 2А42) - каждая "со своим "спаренным" 7,62-мм пулеметом КТ-7,62 (копия ПКТ). Сверху башни дополнительно установлены 30-мм автоматический противопехотный гранатомет КБА-117 (копия АГС-17) и четыре пусковые установки ПТУР (в представленной на "Зброя та безпека - 2017" машине на базе Т-64 установлены старые советские ПТУР 9М113 "Конкурс"). Круглосуточная система управления огнем теоретически включает тепловизионный, телевизионный и оптический каналы и лазерный дальномер. Расчет боевого модуля - два человека, находящихся в подбашенном отделении.

Ранее в 2017 году ГП "Житомирский бронетанковый завод" представило вариант установки боевого модуля "Дуплет" на БМП-1.

Образец украинской "боевой машины поддержки" "Страж", представляющей собой ходовую часть танка Т-64 с установленным вместо штатной танковой башни боевым модулем "Дуплет" с двумя 30-мм автоматическими пушками ЗТМ2, при подготовке экспозиции XIV оборонно-промышленной выставки "Зброя та безпека - 2017" в Киеве, 09.10.2017 (с) Павло Волошин / www.facebook.com

Макет боевого модуля "Дуплет" разработки ГП "Житомирский бронетанковый завод" в экспозиции выставки-конференции SOFEX 2016, Амман (Иордания), май 2016 года (с ) Patrick Allen / Jane's