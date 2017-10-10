Во Вьетнаме построены еще два ракетных катера проекта 12418

Как сообщают вьетнамские СМИ, 9 октября 2017 года состоялся ввод в состав ВМС Вьетнама построенных на судостроительном предприятии Ba Son Limited (совместное предприятие Главного управления оборонной промышленности министерства обороны СРВ с норвежской группой Ulrik Qvale & Partners AS) в Хошимине двух очередных построенных для больших ракетных катеров проекта 12418 (шифр "Молния") с с бортовыми номерами "382" и "383" (строительные номера М5 и М6 соответственно). Катера вошли в состав 167-й морской бригады 2-го морского округа ВМС Вьетнама (базируется на военно-морской базе Нёнчать в южной провинции Донгнай).

Церемония подъема Военно-морского флага Вьетнама на новом большом ракетном катере "383" проекта 12418 . Нёнчать (Вьетнам), 09.10.2017 (с) MY LANG / tuoitre.vn

Данные катера, начатые сборкой на Ba Son Limited в конце 2013 года, были спущены на воду 14 и 15 апреля 2016 года, однако сдача катеров по неизвестным причинам затянулась почти на год (изначально их передача была запланирована на конец 2016 года).

Это два последних (пятый и шестой) катера, построенных на Ba Son Limited в рамках контракта на организацию во Вьетнаме строительства ракетных катеров проекта 12418, оснащенных противокорабельным ракетным комплексом 3К24Э "Уран-Э", заключенного с ФГУП "Рособоронэкспорт" в 2006 году. Контракт включал поставку Вьетнаму двух катеров проекта 12418 полностью готовыми (по соглашению еще 2003 года), а также строительство во Вьетнаме при российском содействии еще шести таких катеров. Опцион к контракту включал еще на четыре катера проекта 12418, и был переведен в твердый контракт в апреле 2015 года. Общая стоимость соглашения достигает почти 1 млрд долл.

Новый сданный ВМС Вьетнама большой ракетный катер "383" (справа) проекта 12418, ошвартованный у сданного в 2015 году однотипного ракетного катера "380" (слева). Нёнчать (Вьетнам), 09.10.2017. Источник: MY LANG / tuoitre.vn

Основным исполнителем контракта с российской стороны выступает АО "Судостроительный завод "Вымпел", которое построило два комплектных катера проекта 12418, сданные ВМС Вьетнама в 2007 году (нынешние вьетнамские бортовые номера "375" и "376"), а также осуществляло в 2010-2015 годах поставку во Вьетнам корпусных секций, комплектующих и конструкций для лицензионного строительства катеров этого типа. Постройка катеров во Вьетнаме ведется при технический надзоре за строительством со стороны "Вымпела", а также компании-разработчика - АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" из Санкт-Петербурга.

Строительство ракетных катеров проекта 12418 во Вьетнаме осуществляется на предприятии Ba Son Limited, где первые два ракетных катера HQ-377 и HQ-378 (сейчас просто "377" и "378") этого типа со строительными номерами М1 и М2 были заложены осенью 2010 года, спущены на воду в марте 2013 года, формально сданы ВМС Вьетнама 15 апреля 2014 года и официально введены в состав вьетнамского флота (167-й морской бригады 2-го морского округа) 17 июля 2014 года.

Строительство второй пары ракетных катеров HQ-379 и HQ-380 (сейчас просто "379" и "380") со строительными номерами М3 и М4 было начато на Ba Son Limited в 2012 году, а спуск их на воду в высокой степени готовности был произведен там 24 июня 2014 года. Приемные акты на оба катера были подписаны 20 апреля 2015 года, и 2 июня 2015 года оба катера были официально введены в состав ВМС СРВ, поступив в ту же 167-ю морскую бригаду.

Как уже отмечалось, работы по обеспечению лицензионного строительства во Вьетнаме серии ракетных катеров проекта 12418 по контракту 2006 года давали основную загрузку рыбинскому АО "Судостроительный завод "Вымпел" в последние несколько лет (так, в 2014 году эти работы составили более 75% по объему товарной продукции предприятия).

Видео вьетнамского военного телеканала QPVN: :