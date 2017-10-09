Новый российский рефрижераторный контейнер будет создан в 2018 году



Грузовик рефрижератор DAF XF105-510 SSC Retarder Cool.

Источник: http://ebayimg.com/ Грузовик рефрижератор DAF XF105-510 SSC Retarder Cool.Источник: http://ebayimg.com/

Минпромторг России займется развитием производства рефрижераторных контейнеров, необходимых для перевозки рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока.

Скоропортящиеся грузы перевозятся с Дальнего Востока вагонами-рефрижераторами и крупнотоннажными рефрижераторными контейнерами, рабочий парк последних составляет порядка 5000 единиц. Прогнозируемое выбытие по сроку службы – 250-300 единиц в год. В связи с этим в рамках проекта Минпромторга «Разработка и внедрение в серийное производство рефрижераторного контейнера в рамках импортозамещения» (бюджет составляет 50 млн руб.) в 2018 году российскими предприятиями будет создан новый рефрижераторный контейнер, отвечающий требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016, вступил в силу с 1 сентября 2017 года).

Для рефрижераторных секций и для рефрижераторных сцепов необходимы вагоны-дизель-генераторы. В 2017 году на железнодорожную сеть поставлено первые 4 вагона-генератора произведенных фирмой «Твема» совместно с АО «Тверской вагоностроительный завод». Минпромторгом России оказывается поддержка в приобретении рефрижераторных вагонов и вагонов-дизель-генераторов в рамках постановлений Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 544 и № 545. В частности, в 2017 году уже предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение 4 вагонов-дизель-генераторов в размере 28 млн руб.

Российские предприятия осваивают и производство рефрижераторных вагонов. В частности, АО «Алтайвагон» совместно с ООО «СибирьВостокБизнес» и ООО «Линда Газ Рус» разработали автономный рефрижераторный вагон с дублированной системой охлаждения и подогрева пола. Опытный образец был представлен на VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий ЭКСПО 1520. Производственная мощность предприятия– до 400 единиц в год. Вагон разработан в рамках плана мероприятий по импортозамещению в отрасли транспортного машиностроения Российской Федерации, утвержденного Приказом Минпромторга России от 31.03.2015 № 660. Серийное производство вагонов этого типа планируется запустить в 2018 году.