Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОДК будет расширять сотрудничество с малыми инновационными компаниями и стартапами

09.10.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 153 0
-1
Понравилась новость?
 0
uk-odk-logo
Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Объединённая двигателестроительная корпорация".

Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) Юрий Шмотин представил в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева основные направления взаимодействия холдинга с малыми инновационными компаниями, вузами и стартапами.


Выступление генерального конструктора состоялось в рамках встречи разработчиков проектов в сфере передовых производственных технологий с представителями команды трека TechNet GenerationS и индустриального партнера трека – рыбинского предприятия ПАО «ОДК – Сатурн», входящего в состав рабочей группы Технет Национальной технологической инициативы (НТИ).


«Мы готовы идти навстречу инновационному развитию, – заявил Юрий Шмотин. – Один из таких шагов - встречи с молодыми инноваторами на площадке крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS. Мы планируем посетить профильные российские вузы и заключить с ними соответствующие соглашения о сотрудничестве по данной теме».


Юрий Шмотин обозначил основные направления технологического развития ОДК:

  • полимерные композиционные материалы (качественно изменят конструкцию двигателей);
  • аддитивные технологии (позволяют применить новый подход по созданию формы, сократить количество деталей и стоимость двигателя);
  • высокотемпературные материалы – на керамической и интерметаллидной матрице (внедрение этих металлов позволяет качественно повлиять на цикл двигателя);
  • «более электрические» двигатели, а также технологические решения позволяющие заменить элементы гидравлической, пневматической механизации;
  • суперкомпьютерные технологии (позволят выйти новый уровень аналитического проектирования, основанный на использовании численных методов на всех этапах жизненного цикла газотурбинных двигателей);
  • безтурбинные двигатели.

Во встрече в Самаре приняли участие студенты из различных университетов города, несколько команд презентовали свои проекты в сфере передовых производственных технологий. Перед питч-сессией с лекцией «Умная фабрика, от идеи до создания» выступил директор по инновационному развитию «ОДК – Сатурн» Дмитрий Иванов.


Представитель команды трека TechNet GenerationS Олег Мальсагов провел мастер-класс «Хотят, но не всегда могут: проблема внедрения инноваций на промышленных предприятиях. Кто прав? Кто виноват?». Спикеры представили участникам основные направления трека TechNet и этапы акселерационной программы.


Разработчиков лучших решений в сфере передовых производственных технологий, таких как аддитивные технологии, индустриальный интернет, сенсорика, робототехника и CNC-технологии, пригласили принять участие в корпоративном акселераторе TechNet GenerationS. По результатам последующего отбора и акселерационной программы лучшие проекты смогут получить поддержку в рамках НТИ, протестировать и внедрить свою разработку в производство, войти в реестр проектов Технет НТИ, а также побороться за призовой фонд трека.


Трек TechNet ставит своей целью поиск лучших решений в сфере передовых производственных технологий. TechNet GenerationS проводится в сотрудничестве с «ОДК – Сатурн» с 2016 года.
09.10.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Проекты
ИТ
Робот

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы