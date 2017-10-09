ОДК будет расширять сотрудничество с малыми инновационными компаниями и стартапами

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Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) Юрий Шмотин представил в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева основные направления взаимодействия холдинга с малыми инновационными компаниями, вузами и стартапами.

Выступление генерального конструктора состоялось в рамках встречи разработчиков проектов в сфере передовых производственных технологий с представителями команды трека TechNet GenerationS и индустриального партнера трека – рыбинского предприятия ПАО «ОДК – Сатурн», входящего в состав рабочей группы Технет Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Мы готовы идти навстречу инновационному развитию, – заявил Юрий Шмотин. – Один из таких шагов - встречи с молодыми инноваторами на площадке крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS. Мы планируем посетить профильные российские вузы и заключить с ними соответствующие соглашения о сотрудничестве по данной теме».

Юрий Шмотин обозначил основные направления технологического развития ОДК:

полимерные композиционные материалы (качественно изменят конструкцию двигателей);

аддитивные технологии (позволяют применить новый подход по созданию формы, сократить количество деталей и стоимость двигателя);

высокотемпературные материалы – на керамической и интерметаллидной матрице (внедрение этих металлов позволяет качественно повлиять на цикл двигателя);

«более электрические» двигатели, а также технологические решения позволяющие заменить элементы гидравлической, пневматической механизации;

суперкомпьютерные технологии (позволят выйти новый уровень аналитического проектирования, основанный на использовании численных методов на всех этапах жизненного цикла газотурбинных двигателей);

безтурбинные двигатели.

Во встрече в Самаре приняли участие студенты из различных университетов города, несколько команд презентовали свои проекты в сфере передовых производственных технологий. Перед питч-сессией с лекцией «Умная фабрика, от идеи до создания» выступил директор по инновационному развитию «ОДК – Сатурн» Дмитрий Иванов.

Представитель команды трека TechNet GenerationS Олег Мальсагов провел мастер-класс «Хотят, но не всегда могут: проблема внедрения инноваций на промышленных предприятиях. Кто прав? Кто виноват?». Спикеры представили участникам основные направления трека TechNet и этапы акселерационной программы.

Разработчиков лучших решений в сфере передовых производственных технологий, таких как аддитивные технологии, индустриальный интернет, сенсорика, робототехника и CNC-технологии, пригласили принять участие в корпоративном акселераторе TechNet GenerationS. По результатам последующего отбора и акселерационной программы лучшие проекты смогут получить поддержку в рамках НТИ, протестировать и внедрить свою разработку в производство, войти в реестр проектов Технет НТИ, а также побороться за призовой фонд трека.

Трек TechNet ставит своей целью поиск лучших решений в сфере передовых производственных технологий. TechNet GenerationS проводится в сотрудничестве с «ОДК – Сатурн» с 2016 года.