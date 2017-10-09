ОДК будет расширять сотрудничество с малыми инновационными компаниями и стартапами
|
|
Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Объединённая двигателестроительная корпорация".
Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) Юрий Шмотин представил в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева основные направления взаимодействия холдинга с малыми инновационными компаниями, вузами и стартапами.
Выступление генерального конструктора состоялось в рамках встречи разработчиков проектов в сфере передовых производственных технологий с представителями команды трека TechNet GenerationS и индустриального партнера трека – рыбинского предприятия ПАО «ОДК – Сатурн», входящего в состав рабочей группы Технет Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Мы готовы идти навстречу инновационному развитию, – заявил Юрий Шмотин. – Один из таких шагов - встречи с молодыми инноваторами на площадке крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS. Мы планируем посетить профильные российские вузы и заключить с ними соответствующие соглашения о сотрудничестве по данной теме».
Юрий Шмотин обозначил основные направления технологического развития ОДК:
- полимерные композиционные материалы (качественно изменят конструкцию двигателей);
- аддитивные технологии (позволяют применить новый подход по созданию формы, сократить количество деталей и стоимость двигателя);
- высокотемпературные материалы – на керамической и интерметаллидной матрице (внедрение этих металлов позволяет качественно повлиять на цикл двигателя);
- «более электрические» двигатели, а также технологические решения позволяющие заменить элементы гидравлической, пневматической механизации;
- суперкомпьютерные технологии (позволят выйти новый уровень аналитического проектирования, основанный на использовании численных методов на всех этапах жизненного цикла газотурбинных двигателей);
- безтурбинные двигатели.
Во встрече в Самаре приняли участие студенты из различных университетов города, несколько команд презентовали свои проекты в сфере передовых производственных технологий. Перед питч-сессией с лекцией «Умная фабрика, от идеи до создания» выступил директор по инновационному развитию «ОДК – Сатурн» Дмитрий Иванов.
Представитель команды трека TechNet GenerationS Олег Мальсагов провел мастер-класс «Хотят, но не всегда могут: проблема внедрения инноваций на промышленных предприятиях. Кто прав? Кто виноват?». Спикеры представили участникам основные направления трека TechNet и этапы акселерационной программы.
Разработчиков лучших решений в сфере передовых производственных технологий, таких как аддитивные технологии, индустриальный интернет, сенсорика, робототехника и CNC-технологии, пригласили принять участие в корпоративном акселераторе TechNet GenerationS. По результатам последующего отбора и акселерационной программы лучшие проекты смогут получить поддержку в рамках НТИ, протестировать и внедрить свою разработку в производство, войти в реестр проектов Технет НТИ, а также побороться за призовой фонд трека.
Трек TechNet ставит своей целью поиск лучших решений в сфере передовых производственных технологий. TechNet GenerationS проводится в сотрудничестве с «ОДК – Сатурн» с 2016 года.
|
09.10.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
20.07.2017 "Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
14.10.2016 "Россия не может позволить себе не иметь своей операционной системы"
17.06.2016 Ростех: новая промышленная революция
04.01.2016 Год новых разработок
18.12.2015 «Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
27.05.2015 Трансформация щита и меча
31.12.2014 Неделя авиакосмических технологий