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«КАМАЗ» подвёл итоги производства за сентябрь и три квартала года

09.10.2017 ПАО "КАМАЗ" 207 0
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Производство автомобилей Камаз
Производство автомобилей Камаз.
Источник: http://kamaz.org/

Производство ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) с начала года перевыполнило план по выпуску автомобилей на 15 процентов.


Подразделения единого технологического цикла «КАМАЗа» в сентябре сдали 3 884 машкомплектов. Всего же с начала года их выпущено 26,5 тысяч единиц, на 15% больше, чем за девять месяцев прошлого года (АППГ). Завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА» выпустили и отгрузили своим потребителям в сентябре более 4 тыс. двигателей и силовых агрегатов. За три квартала изготовлено этого вида продукции более 28 тысяч единиц (+12% к АППГ).


Дилеры, сервисные центры, корпоративные и другие потребители «КАМАЗа» получили с начала года запасных частей на сумму около 16,85 млрд. рублей (+64% к АППГ), в том числе в истекшем месяце – на 1,8 млрд. В сентябре выпущено продукции диверсификации на сумму 563 млн. руб., а всего с начала года – без малого на 5 млрд. рублей (+13,6% к АППГ).


Итоги продаж автомобилей КАМАЗ в сентябре и с начала года будут опубликованы позднее.
09.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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КАМАЗ

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