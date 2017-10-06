Перспективы развития казанского порохового завода
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Казанский пороховой завод.
На днях казанский пороховой завод организовал пресс-конференцию с участием недавно назначенного на должность генерального директора А.Б.Лившица, в ходе которой руководитель ответил на вопросы, связанные с перспективами развития старейшего оборонного предприятия республики.
Основной задачей встречи первого лица завода с журналистами Казани, как предварительно указывалось в пресс-релизе, было стремление дать объективную оценку ситуации на оборонном предприятии, проинформировать о ходе выполнения государственного оборонного заказа и основных целях, стоящих сегодня перед новым руководством промышленного объекта.
В ходе конференции Александр Борисович Лившиц озвучил ключевые направления работы порохового завода, этапы модернизации производственной базы, а также в качестве главной своей цели обозначил укрепление систем промышленной безопасности, охраны труда и обеспечение безаварийной работы предприятия.
Что касается темы закрытия казанского порохового завода, А.Б.Лившиц напомнил участникам встречи о том, что о планах создания порохового производства в Кизнере и готовности закрыть в центре Казани пороховой завод, перенеся все эти компетенции на абсолютно новую площадку, доложил Президенту Министр промышленности и торговли РФ Д.Мантуров. Реализация этого потребует определенных сроков, мероприятий по санации самих объектов по уничтожению химоружия, серьезных проектных разработок и финансирования.
Всеми этими вопросами предстоит заниматься опытным специалистам, инженерам и технологам, способным дать новый виток развития оборонной промышленности России".
Александра Осокина
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06.10.2017
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