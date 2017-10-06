Перспективы развития казанского порохового завода



Казанский пороховой завод. Казанский пороховой завод.

На днях казанский пороховой завод организовал пресс-конференцию с участием недавно назначенного на должность генерального директора А.Б.Лившица, в ходе которой руководитель ответил на вопросы, связанные с перспективами развития старейшего оборонного предприятия республики.

Основной задачей встречи первого лица завода с журналистами Казани, как предварительно указывалось в пресс-релизе, было стремление дать объективную оценку ситуации на оборонном предприятии, проинформировать о ходе выполнения государственного оборонного заказа и основных целях, стоящих сегодня перед новым руководством промышленного объекта.

В ходе конференции Александр Борисович Лившиц озвучил ключевые направления работы порохового завода, этапы модернизации производственной базы, а также в качестве главной своей цели обозначил укрепление систем промышленной безопасности, охраны труда и обеспечение безаварийной работы предприятия.

Что касается темы закрытия казанского порохового завода, А.Б.Лившиц напомнил участникам встречи о том, что о планах создания порохового производства в Кизнере и готовности закрыть в центре Казани пороховой завод, перенеся все эти компетенции на абсолютно новую площадку, доложил Президенту Министр промышленности и торговли РФ Д.Мантуров. Реализация этого потребует определенных сроков, мероприятий по санации самих объектов по уничтожению химоружия, серьезных проектных разработок и финансирования.

Всеми этими вопросами предстоит заниматься опытным специалистам, инженерам и технологам, способным дать новый виток развития оборонной промышленности России".

Александра Осокина