Американский флот вооружится субмаринами-роботами
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Echo Voyager в океане.
Источник: boeing.com
К 2019 году американский флот получит первые прототипы автономных подлодок. Вчера, 5 октября, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что командование ВМС США заключило с корпорациями Boeing и Lockheed Martin контракты на создание полнофункциональных прототипов в рамках проекта Orca Extra-Large Unmanned Underwater vehicle (XLUUV).
По условиям договоров корпорация Lockheed Martin получит $43,2 млн, Boeing – $42,3 млн. За эти средства подрядчики обязались к 2019 году подготовить полнофункциональные прототипы субмарин, действующих в автономном режиме.
В рамках программы XLUUV американские военные моряки планируют получить подводные беспилотники, способные месяцами находится под водой и выполнять поставленные задачи в автономном режиме. При этом к будущим прототипам выдвигается масса требований, ключевым из которых является наличие отсека объёмом не менее 9 м3, способного вмещать разведывательное оборудование или вооружение. Кроме того, субмарины-роботы должны преодолевать не менее 2000 морских миль без дозаправки или перезарядки (в зависимости от типа двигателя).
|Беспилотное подводное транспортное средство Echo Voyager.
|Источник: www.boeing.com
В июне текущего года корпорация Boeing приступила к тестированию подводного аппарата Echo Voyager, созданного в рамках проекта XLUUV. По словам разработчиков, беспилотник длиной 15,5 м может месяцами находиться в открытом море, выполняя разведывательные и боевые задачи в полностью автоматическом режиме.
В 2019 году командование ВМС США определит победителя тендера по проекту XLUUV. Компания, которая представит лучший подводный беспилотник, получит контракт на строительство пяти опытных образцов субмарин, испытания которых планируется провести в 2020 году.
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06.10.2017
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