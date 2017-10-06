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Boeing расширяется

09.10.2017 Warspot 265 0
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Летательный аппарат X-Plane от Aurora Flight Sciences.
Летательный аппарат X-Plane от Aurora Flight Sciences.
Источник: defense-update.com

Boeing расширяет свои возможности в области разработки беспилотных систем. Сегодня, 6 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что корпорация объявила о поглощении компании Aurora Flight Sciences, известной своими разработками систем управления полётами и беспилотных летательных аппаратов.

Aurora Flight Sciences насчитывает порядка 550 сотрудников, за почти три десятилетия существования компания разработала более 30 типов беспилотных аппаратов, а также существенно продвинулась в области создания композитных материалов и электродвигателей. Благодаря инновационным разработкам Aurora Flight Sciences неоднократно выигрывала у Boeing тендеры на контракты с Минобороны США. Одними из новейших разработок Aurora Flight Sciences являются X-Plane (летающий гибрид на электротяге), а также робот-пилот, созданный в рамках государственной программы Aircrew Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS). Детали сделки не раскрываются, но известно, что после слияния Aurora Flight Sciences войдет в состав Boeing как независимая дочерняя компания.

Aurora Flight Sciences была основана в 1989 году инженером Джоном Лэнгфордом, специалистом в области аэронавтики. В 1988 году созданный им пилотируемый сверхлёгкий летательный аппарат Daedalus 88 установил мировой рекорд по дальности прямого полёта и продолжительности нахождения в воздухе, преодолев более 115 км над Эгейским морем. Сегодня компания специализируется на строительстве пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, являясь одним из мировых лидеров по созданию перспективных и альтернативных концепций.

Робот-пилот от Aurora Flight Sciences

06.10.2017
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Страны
США
Компании
Aurora Flight
Boeing
Проекты
БПЛА
Робот

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