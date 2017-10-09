Американцы испытали ракетный "Страйкер"
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Ракетная установка SHORAD shoot-off.
Источник: breakingdefense.com
Два месяца назад корпорации Boeing и General Dynamics презентовали первый прототип боевой машины Stryker MSL. Вчера, 7 октября, пресс-служба подразделения General Dynamics Land Systems сообщила об успешном завершении её тестирования и показала видео с испытаний.
Проверка боевых возможностей Stryker MSL (Mobile SHORAD Launcher) проходила 16 сентября на военном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), но известно о них стало только сейчас. В ходе испытаний машина поразила несколько наземных и воздушных мишеней управляемыми ракетами.
Видео испытаний Stryker MSL
"Когда американская армия указала на необходимость решения вопроса ближнего радиуса действия противовоздушной обороны, мы разработали Stryker Mobile SHORAD Launcher всего за семь месяцев. MSL — это всего лишь последний пример универсальности платформы Stryker, вооружённой ракетной установкой Boeing. Это огневая мощь следующего поколения", — заявила пресс-служба General Dynamics Land Systems.
Новая модификация бронетранспортёра создана как многоцелевая система, способная эффективно бороться с наземными и воздушными целями. Вооружением машины является разработанная корпорацией Boeing установка SHORAD (SHOrt Range Air Defense) shoot-off, презентованная весной текущего года как замена зенитно-ракетному комплексу ближнего действия Avenger, размещённому на базе HMMWV. Stryker — первый "носитель" комплекса SHORAD shoot-off, при этом Boeing планирует разместить его и на гусеничных боевых машинах M2 Bradley.
Stryker MSL может вооружаться ракетами AGM-114 Hellfire (все версии, включая Longbow), а также перспективными ракетами AI-3 и AIM-9X Sidewinder. Кроме того, установка SHORAD shoot-off опционально может оснащаться боевым лазером, чтобы сбивать легкие беспилотники, не расходуя на них дорогостоящие ракеты. По мнению разработчиков, Stryker MSL станет универсальной боевой машиной в составе американской армии и сможет заменить Avenger, обеспечивая воздушную защиту подразделений, а также эффективно поражая любые наземные цели.
Stryker — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.
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08.10.2017
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Враг
8156
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№1
09.10.2017 19:20
Надо разрабатывать подобную бронетехнику но чтобы все ракеты были вертикального пуска и в универсальных контейнерах (что под земля-воздух, что под земля-земля) спрятанных в бронекорпус. Для повышения компактности думаю стоит их делать с кинетическими БЧ - аналог ракет CUDA для истребителей F-35 (которые в 2-3 компактней аналогов с традиционными БЧ), может даже их же адаптировать под наземную бронетехнику. Бронетехнику тоже можно уничтожать кинетическими боеприпасами, хотя тут можно обойтись и дозвуковыми кумулятивными ракетами - они тоже достаточно компактны, что-нибудь типа JAGM. А тут даже никакой бронёй не прикрыты ракеты, хотя бы как-то так:
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