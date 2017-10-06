Электромагнитный испуг британцев



Машины дистанционного разминирования "Листва" были задействованы на недавних учениях РВСН.

Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ Машины дистанционного разминирования "Листва" были задействованы на недавних учениях РВСН.Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ

Daily Star рассказала про секретную разработку русских - радиоэлектронную ракету "Алабуга"

Телеканал RT, ведущий российское вещание на зарубежные страны, рассказал о случившемся на днях в Великобритании переполохе, который вызвало "новое оружие Москвы". Панику спровоцировала публикация в Daily Star, раскрывшая секретную разработку русских - радиоэлектронную ракету "Алабуга". Она, мол, может подорвать боеспособность целой армии, разом отключив все коммуникации и системы управления противника. Благодаря СВЧ-излучению "Алабуга" выводит из строя электронику врага в радиусе 3,5 км.

Однако ряд российских изданий еще в 2014 году, ссылаясь на анонимного специалиста концерна "Ростех", сообщили: боевым блоком "Алабуги" является высокочастотный генератор электромагнитного поля большой мощности. Импульсное излучение, происходящее при разрыве ракеты, схоже с ядерным взрывом, но без радиоактивной составляющей. "Полевые испытания показали высокую эффективность блока – из строя выводятся главные гарнитуры связи, ослепляя и оглушая противника. Подразделения остаются без каких-либо локальных электронных систем управления, в том числе вооружением. Преимущества "нелетального" повреждения очевидны – противнику остается только сдаться, а его техника становится трофеем", – пояснил специалист. Недавняя статья в британском таблоиде добавила подробностей, сообщив, что российская разработка блокирует автоматику заряжения танков, взрывает снаряды внутри орудийной башни противника, убивая экипажи.

В той же публикации Daily Star рассказывается об испытаниях машины дистанционного разминирования (МДР) "Листва". С помощью опять же излучения она дистанционно обнаруживает и обезвреживает радиоуправляемые фугасы. К 2020 году Российская армия получит в свое распоряжение 150 автомобилей с "Листвой". И снова приходится констатировать, что первые сообщения в российской прессе о МДР "Листва" (индекс ГРАУ 15М107) появились еще в 2013 году. Машина предназначена для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Собственно, для защиты подвижных ракетных комплексов от диверсий и был создан проект "Листва".

Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"