Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Электромагнитный испуг британцев

09.10.2017 Независимое военное обозрение 506 0
0
Понравилась новость?
 0
Машины дистанционного разминирования "Листва"
Машины дистанционного разминирования "Листва" были задействованы на недавних учениях РВСН.
Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ

Daily Star рассказала про секретную разработку русских - радиоэлектронную ракету "Алабуга"

Телеканал RT, ведущий российское вещание на зарубежные страны, рассказал о случившемся на днях в Великобритании переполохе, который вызвало "новое оружие Москвы". Панику спровоцировала публикация в Daily Star, раскрывшая секретную разработку русских - радиоэлектронную ракету "Алабуга". Она, мол, может подорвать боеспособность целой армии, разом отключив все коммуникации и системы управления противника. Благодаря СВЧ-излучению "Алабуга" выводит из строя электронику врага в радиусе 3,5 км.

Однако ряд российских изданий еще в 2014 году, ссылаясь на анонимного специалиста концерна "Ростех", сообщили: боевым блоком "Алабуги" является высокочастотный генератор электромагнитного поля большой мощности. Импульсное излучение, происходящее при разрыве ракеты, схоже с ядерным взрывом, но без радиоактивной составляющей. "Полевые испытания показали высокую эффективность блока – из строя выводятся главные гарнитуры связи, ослепляя и оглушая противника. Подразделения остаются без каких-либо локальных электронных систем управления, в том числе вооружением. Преимущества "нелетального" повреждения очевидны – противнику остается только сдаться, а его техника становится трофеем", – пояснил специалист. Недавняя статья в британском таблоиде добавила подробностей, сообщив, что российская разработка блокирует автоматику заряжения танков, взрывает снаряды внутри орудийной башни противника, убивая экипажи.

В той же публикации Daily Star рассказывается об испытаниях машины дистанционного разминирования (МДР) "Листва". С помощью опять же излучения она дистанционно обнаруживает и обезвреживает радиоуправляемые фугасы. К 2020 году Российская армия получит в свое распоряжение 150 автомобилей с "Листвой". И снова приходится констатировать, что первые сообщения в российской прессе о МДР "Листва" (индекс ГРАУ 15М107) появились еще в 2013 году. Машина предназначена для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Собственно, для защиты подвижных ракетных комплексов от диверсий и был создан проект "Листва".


Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Листва
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Ростех
Проекты
2020-й год
ОНД
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы