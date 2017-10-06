"Стратегия" США заключалась в созерцании наступления ИГ"



Ополченец Свободной армии Сирии (FSA) в городе Тадеф, 5 октября 2017 года.

Источник: Khalil Ashawi/Reuters Ополченец Свободной армии Сирии (FSA) в городе Тадеф, 5 октября 2017 года.Источник: Khalil Ashawi/Reuters

Минобороны назвало американскую базу в Сирии "черной дырой"

С момента начала российской военной операции в Сирии территория, контролируемая ИГ, сократилась до 10% страны. Так в Минобороны ответили на слова американского журналиста Майкла Бома о том, что 90% территорий Сирии и Ирака освободили от ИГ силы международной коалиции. В то же время в Минобороны подчеркнули, что участок на границе Иордана и Сирии, где развернута база США, превратился в "черную дыру", откуда боевики ИГ совершают атаки.

На сегодняшний день террористы "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России) контролируют менее 10% территории Сирии, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"С момента вступления 30.09.2015 года в борьбу с ИГИЛ российских ВКС подконтрольная "халифату" территория сократилась до менее 10%", - говорится в заявлении, поступившем в "Газету.Ru".

Таким образом российское военное ведомство прокомментировало заявление американского журналиста Майкла Бома на сайте радиостанции "Эхо Москвы" о том, что 90% территории Сирии и Ирака были освобождены от ИГ благодаря действиям международной коалиции, возглавляемой США.

"После двух лет борьбы с ИГ международной коалиции и США, к 30 сентября 2015 года около 90% территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем ИГ. Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии", - заявил Конашенков.

Он также отметил, что на территориях, которые уже были освобождены от ИГ, "нет никаких следов американского присутствия", а восстановлением мирной жизни и оказанием помощи населению занимаются офицеры российского Центра примирения враждующих сторон.

"Поэтому если Майклу Бому и говорить, что США с международной коалицией "освободили" 90% территории Сирии, то следует обязательно добавлять, что не от террористов, а вместе с ними", - резюмировал Конашенков.

По словам Конашенкова, населенный пункт эт-Танф у сирийско-иорданской границы, рядом с которым находится американская военная база, превратился в 100-километровую "черную дыру" на границе, из которой мобильные группы ИГ совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск.

"Незаконное развертывание в апреле 2017 года данной военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось "необходимостью проведения операций против ИГ. Однако за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против ИГ", - заявил Конашенков.

5 октября Минобороны отчиталось о нанесении ракетных ударов по позициям ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как рассказали в ведомстве, российские подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" совершили два удара десятью крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов в районе населенного пункта Меядин.

Целями ударов были командные пункты боевиков, крупные склады оружия и боеприпасов, а также ангары с бронетехникой. В результате атаки все заданные цели были уничтожены. Также были убиты около 50 боевиков.

4 октября российские ВКС нанесли удары по позициям боевиков группировки "Джабхат ан-Нусра" (организация запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. В результате атаки лидер организации Абу Мухаммед аль-Джуляни лишился руки, получил тяжелые осколочные ранения и впал в кому.

После атаки ВКС по позициям "ан-Нусры" президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе над террористами. "Я уверен, нам удастся в конечном итоге эффективно завершить работу по разгрому террористических формирований в "Джабхате" и ИГ совместно со всеми", - заявил российский лидер.

Ранее удар по террористам "ан-Нусры" в Идлибе был нанесен с российской подводной лодки "Великий Новгород" 22 сентября. Тогда в результате атаки были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы, боевой техники и склады боеприпасов боевиков группировки.

За три дня до этого боевики "ан-Нусры" окружили российских военнослужащих, контролировавших соблюдение перемирия в провинции Идлиб. Инцидент произошел в северной части провинции Хама, которая также входит в зону деэскалации Идлиб.

Отдел "Армия"