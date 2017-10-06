Израиль выпустит танки на улицы



Прототип колесной боевой бронированной машины «Eitan» («Эйтан», на иврите «Устойчивый»).

Источник: Dana Shraga/Israeli Ministry of Defense Прототип колесной боевой бронированной машины «Eitan» («Эйтан», на иврите «Устойчивый»).Источник: Dana Shraga/Israeli Ministry of Defense

Израиль строит специальные бронемашины для боев в городе

Израиль создает первый прототип колесной боевой бронированной машины "Eitan" ("Эйтан", на иврите "Устойчивый"). Кроме этого, израильские конструкторы работают над демонстратором основного боевого танка, получившего название "Кармель" и предназначенного для боев в городе. "Газета.Ru" разбиралась с особенностями новых боевых бронированных машин, создаваемых на Земле обетованной.

Колесный бронетранспортер "Eitan" будет поставляться в войска вместе с тяжелой боевой машиной пехоты "Namer". Обе машины предназначены для замены американских бронетранспортеров M113, которые все еще в большом количестве стоят на вооружении сухопутных войск Израиля. "Eitan" - колесный бронетранспортер с формулой 8x8. Новая машина весит в два раза меньше, чем тяжелая боевая машина пехоты "Namer", изготовленная на базе танка "Merkava" Mk4 ("Меркава", на иврите "Колесница").

Источники в военном ведомстве Израиля подчеркнули, что вес перспективной боевой бронированной машины составит не более 35 тонн и бронетранспортер будет обладать новым поколением активной защиты, модернизированной башней, полным комплектом всех необходимых в бою боеприпасов и современных средств разведки.

Первая демонстрация новой техники в полевых условиях намечена на конец следующего года, развертывание серийного производства ожидается в 2020 году.

"Новая ББМ "Eitan" будет намного легче, чем "Namer", и подобный бронетранспортер, безусловно, стоило разработать, - сказал командующий сухопутными войсками Армии обороны Израиля генерал-майор Гай Зур. - Он может быть так же хорош, как "Namer", но это будет более доступно по цене и позволит нам оснастить боевыми машинами этого типа значительную часть наших сухопутных войск".

Источники в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе Израиля заявили, что на бронетанковых предприятиях Израиля, дислоцированных к югу от Тель-Авива, один прототип находится в производстве и другой - в так называемой фазе перспективного планирования.

"В Израиле весьма специфический подход к конструированию боевых бронированных машин. В частности, просто непонятно, почему в этой стране так долго не создавались колесные бронетранспортеры", - рассказал "Газете.Ru" один из ведущих российских экспертов в сфере бронетанковой техники Михаил Барятинский.

По его мнению, это можно объяснить только одним - в свое время Израилю по весьма сходной цене досталось большое количество американских гусеничных бронетранспортеров М113. И необходимости в создании колесного БТР просто не было. Хотя все условия театра военных действий позволяли иметь такую машину.

Эксперт считает, что облик и тактико-технические характеристики (ТТХ) нового израильского бронетранспортера полностью укладываются в русло общемировых тенденций создания машин подобного типа. Это характерно, по мнению Барятинского, и для США, и для Европы, и для России. Даже внешне все эти колесные машины похожи. Российский бронетранспортер с аналогичными ТТХ называется "Бумеранг", напоминает эксперт.

Что касается тяжелой боевой машины пехоты "Namer" ("Намер", на иврите "Тигр"), то первый образец был сделан на базе основного боевого танка "Merkava" Mk4 путем удаления с него башни с пушечным вооружением и оборудования в кормовой части корпуса мест для восьми пехотинцев в полной боевой выкладке.

"У нас машина аналогичного типа - тяжелая БМП Т-15, созданная на базе перспективного танка Т-14 "Армата", - сравнивает Барятинский. По словам эксперта, в Израиле и раньше создавали боевые машины пехоты на базе танков, в частности, на основе английского "Центуриона" и трофейных Т-55.

Динамическая защита БМП "Namer" по сравнению с танком была значительно усилена. Боевая машина получила командирскую башенку и новую дистанционно управляемую пулеметную установку калибра 12,7 мм. Для улучшения обзора из десантного отделения по бортам установлены выступающие под углом смотровые стеклоблоки. Над ними расположены специальные шестиствольные дымовые гранатометы. От танка "Merkava" Mk4 тяжелая БМП также унаследовала двигатель, коробку передач и ходовую часть.

В настоящее время несколько образцов этого типа БМП уже изготовлено, и они поступили в испытательную эксплуатацию в войска. Первые машины оснащены дизельным силовым агрегатом мощностью 1200 л. с. Общее число таких машин, необходимых Армии обороны Израиля, составляет 600 штук.

По мнению Михаила Барятинского, к существенному недостатку тяжелых боевых машин пехоты типа "Namer" следует отнести отсутствие полноценного боевого модуля. И лучше, чтобы он был безэкипажным, полагает эксперт.

Параллельно научно-исследовательское бюро MAFAT (система НИОКР министерства обороны и Армии обороны Израиля) работает над демонстратором основного боевого танка, получившего название "Carmel" (на иврите "Кармель" - акроним, который можно трактовать как "Перспективная наземная боевая машина").

Однако, по сведениям из военного ведомства Израиля, "Carmel" не станет основным боевым танком "Merkava" Mk5 и не заменит Mk4.

Согласно планам разработчиков, "Carmel" должен быть относительно компактным, легким, быстрым, простым в управлении и обслуживании и сравнительно дешевым, оптимизированным для боев в городской застройке. Экипаж будет состоять из двух человек. Для снижения нагрузки на экипаж "Carmel" многие функции будут максимально автоматизированы - навигация, вождение, поиск целей, наведение оружия.

В кабине экипажа будет место для еще одного бойца, роль которого - служить оператором БЛА или наземной роботизированной техники, приданной "Кармель", или же являться оператором оружия дальнего действия, если машина в данной модификации будет им вооружена. В машине управления третьим членом экипажа будет командир взвода или роты.

"Carmel" будет иметь гибридную силовую установку, аккумуляторы смогут длительно питать электронные системы машины при отключенном основном двигателе. "Кармель" будет нести систему активной защиты нового поколения и будет хорошо защищена от возможных кибер-атак.

Для управления и внешнего обзора силами двух членов экипажа "Carmel" требуется совершенно новая система наблюдения. В кабине будет установлено несколько больших сенсорных экранов, показывающих все, что танк наблюдает вокруг себя на основе информации с видеокамер и систем обнаружения противника. В этом плане израильская корпорация "Рафэль" предлагает "Стеклянную кабину", фирма "Эльбит Маарахот" - нашлемную систему обзора, корпорация "Израильская Авиационная Промышленность" - интеграцию обеих систем.

Бронемашина следующего поколения будет сильно отличаться от танка "Merkava", она послужит в качестве платформы для БТР или других тяжелых инженерных систем, заменив нынешнее поколение инженерных машин "Puma".

Как ожидается, разработка танка завершится через три года. Скорее всего, "Carmel" следует рассматривать как научно-исследовательскую программу, нацеленную на создание современной боевой машины среднего веса, который, по первоначальным прикидкам, должен находиться в районе 32 тонн.

Министерство обороны и военно-промышленный комплекс Израиля ожидают, что испытания новой боевой машины будут продолжаться в течение предстоящего десятилетия в зависимости от появления новых легких материалов, передовых технологий и всего спектра запланированных подсистем.

Израильские военные отмечают, что точно так же, как "Eitan" будет действовать вместе с более тяжелым "Namer" в будущих высокоманевренных вооруженных конфликтах, машины, созданные в результате работы над программой "Carmel", будут дополнять действия основных боевых танков "Merkava" Mk4.

Командующий сухопутными войсками Армии обороны Израиля генерал-майор Гай Зур заявил, что обе боевых машины представляют часть его стратегического плана строительства и развития сухопутных войск Израиля на ближайшие двадцать лет. Он ожидает появления на вооружении ЦАХАЛ колесного бронетранспортера "Eitan" в ближайшие пять лет. "Carmel", по его словам, поступит в войска позже, ориентировочно к 2025 или 2027 году.

К проекту "Carmel" проявляют интерес и за границей. Разработанные в рамках "Carmel" технологии могут быть установлены и на уже существующие образцы БТТ, в том числе еще до окончания разработки самой "Carmel".

"Самая интересная машина из всех разрабатываемых в настоящее время Израилем - боевая бронированная машина "Carmel", - пояснил "Газете.Ru" Михаил Барятинский.

По его словам, это первая боевая машина, создаваемая специально для ведения боя в городских условиях. Непонятно только, считает Михаил Барятинский, зачем до отказа набивать эту ББМ электроникой, которая легко может выйти из строя даже от сильного удара. Напичканная дорогущей электроникой машина "может быть легко сожжена копеечным по цене коктейлем Молотова или подбита 13-летним арабским мальчиком из гранатомета РПГ-7".

Однако сама тенденция создавать специальную боевую технику для ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки, по мнению эксперта, заслуживает всяческого внимания. Ее логическим продолжением является подготовка специальных подразделений для городского боя.

В ходе Великой Отечественной войны для штурма городов создавались штурмовые инженерно-саперные бригады, и они хорошо зарекомендовали себя в боях. В российской армии такие подразделения - батальоны штурма и разграждения инженерных войск - уже возрождены.

Михаил Ходаренок