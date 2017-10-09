Саудовская Аравия подписала контракт на поставку российской системы С-400. В чем ее преимущества? (Al Arabiya, Объединенные Арабские Эмираты)



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф".

Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев Зенитная ракетная система С-400 "Триумф".Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев

Саудовская Аравия и Россия договорились о поставке ряда систем вооружения. Министерство обороны Саудовской Аравии подписало контракты на поставку передовой российской системы ПВО (С-400). Она называется "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler, буквально "Ворчун").

По информации сайта Military Today, "Триумф" является самой мощной системой ПВО, созданной на базе С-300.

С 2007 года началось распространение этой системы ПВО в небольших масштабах для замены систем С-200 и С-300, от использования которых российская армия отказалась.

Система ПВО С-400 обладает множеством возможностей для взаимодействия с самолетами, баллистическими ракетами и крылатыми ракетами, а также система способна обнаруживать и поражать цели на расстоянии более 400 км.

По данным некоторых источников, эта система без преувеличений способна обнаруживать и уничтожать самолеты-невидимки.

Зенитно-ракетная система С-400 оснащена четырьмя новыми типами ракет, которые могут перевозиться вместе на одном транспортном средстве, не создавая угрозы окружающей среде.

Первая ракета 48N6E3 имеет дальность 230 километров. В то время как вторая ракета, 40N6 - 400 километров. Кроме того, вторая ракета оснащена активной радиолокационной системой и используется против самолетов АВАКС, J-STARS и EA-B6, создавая помехи и другие проблемы для вражеского оборудования.

Третья и четвертая ракеты в системе представляют собой ракеты-перехватчики 9M96E и 9M96E2, предназначенные для прямого воздействия. 9M96E и 9M96E2 составляют хорошую конкуренцию американским ракетам Patriot Pack-3. Их действие направлено на обеспечение надежной защиты от атак высокоточного оружия.

Последняя версия оснащена ракетами, способными поражать цели в требуемом диапазоне от 1 до 40 и 120 км соответственно.

Ракета 9M96 составляет 4,75 метра в длину и весит 333 килограмма, в то время как каждая боеголовка весит 24 килограмма.

Система "Триумф" оснащена внутренними системами наведения с обновленным системным управлением, а также активным радиолокационным монитором.

Результаты испытаний показывают, что система достигла колоссальных успехов в достижении превосходства над конкурентами. По статистике система С-400 демонстрирует около 90% успешных перехватов самолетов и имеет 70% уничтожения ракет типа Harpoon.

Радарные системы и программное обеспечение в системе С-400 были модифицированы.

Система "Триумф" может перевозиться и запускаться с шестиколесного грузовика BAZ-64022. Или с восьмиколесного MZKT-7930. Командный центр устанавливается на восьмиколесный грузовик Ural-532301.

Также будет доступна портативная версия С-400, которую возможно будет установить на восьмиколесный грузовик MZKT-7930. Преимущество этой портативной версии заключается в повышенной мобильности, которая предоставляет возможность для быстрого развертывания системы.

Джамаль Нази (Jamal Nazi)