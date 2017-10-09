Саудовская Аравия подписала контракт на поставку российской системы С-400. В чем ее преимущества? (Al Arabiya, Объединенные Арабские Эмираты)
|
|
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф".
Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев
Саудовская Аравия и Россия договорились о поставке ряда систем вооружения. Министерство обороны Саудовской Аравии подписало контракты на поставку передовой российской системы ПВО (С-400). Она называется "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler, буквально "Ворчун").
По информации сайта Military Today, "Триумф" является самой мощной системой ПВО, созданной на базе С-300.
С 2007 года началось распространение этой системы ПВО в небольших масштабах для замены систем С-200 и С-300, от использования которых российская армия отказалась.
Система ПВО С-400 обладает множеством возможностей для взаимодействия с самолетами, баллистическими ракетами и крылатыми ракетами, а также система способна обнаруживать и поражать цели на расстоянии более 400 км.
По данным некоторых источников, эта система без преувеличений способна обнаруживать и уничтожать самолеты-невидимки.
Зенитно-ракетная система С-400 оснащена четырьмя новыми типами ракет, которые могут перевозиться вместе на одном транспортном средстве, не создавая угрозы окружающей среде.
Первая ракета 48N6E3 имеет дальность 230 километров. В то время как вторая ракета, 40N6 - 400 километров. Кроме того, вторая ракета оснащена активной радиолокационной системой и используется против самолетов АВАКС, J-STARS и EA-B6, создавая помехи и другие проблемы для вражеского оборудования.
Третья и четвертая ракеты в системе представляют собой ракеты-перехватчики 9M96E и 9M96E2, предназначенные для прямого воздействия. 9M96E и 9M96E2 составляют хорошую конкуренцию американским ракетам Patriot Pack-3. Их действие направлено на обеспечение надежной защиты от атак высокоточного оружия.
Последняя версия оснащена ракетами, способными поражать цели в требуемом диапазоне от 1 до 40 и 120 км соответственно.
Ракета 9M96 составляет 4,75 метра в длину и весит 333 килограмма, в то время как каждая боеголовка весит 24 килограмма.
Система "Триумф" оснащена внутренними системами наведения с обновленным системным управлением, а также активным радиолокационным монитором.
Результаты испытаний показывают, что система достигла колоссальных успехов в достижении превосходства над конкурентами. По статистике система С-400 демонстрирует около 90% успешных перехватов самолетов и имеет 70% уничтожения ракет типа Harpoon.
Радарные системы и программное обеспечение в системе С-400 были модифицированы.
Система "Триумф" может перевозиться и запускаться с шестиколесного грузовика BAZ-64022. Или с восьмиколесного MZKT-7930. Командный центр устанавливается на восьмиколесный грузовик Ural-532301.
Также будет доступна портативная версия С-400, которую возможно будет установить на восьмиколесный грузовик MZKT-7930. Преимущество этой портативной версии заключается в повышенной мобильности, которая предоставляет возможность для быстрого развертывания системы.
Джамаль Нази (Jamal Nazi)
|
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.07.2017 Даже муха не пролетит
09.09.2013 МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
27.09.2011 К новому контуру обороны
10.06.2011 Современные системы ПВО, С-400 (часть 1)
22.12.2010 Единая ВКО России: политика и стратегия
08.07.2010 На страже неба
09.10.2017 Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
25.07.2017 Российский воздушный щит встревожил Вашингтон (Karar, Турция)