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Министр обороны Болгарии призвал не спешить с покупкой новых истребителей

09.10.2017 ЦАМТО 273 0
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МиГ-29УБ и Eurofighter Typhoon
Истребители МиГ-29УБ (бортовой номер "33") ВВС Болгарии и Eurofighter Typhoon ВВС Италии.
Источник: Alexander Mladenov

ЦАМТО, 6 октября. Необходимость реализации программы закупки новых истребителей для ВВС Болгарии в ускоренном режиме отсутствует, заявил в телевизионном интервью 5 октября вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

Как сообщает "София тудэй", К.Каракачанов сделал данное заявление накануне обсуждения в Национальном собрании отчета специальной парламентской комиссии, которая изучала процедуру выбора нового истребителя межведомственной рабочей группой под руководством командующего ВВС, в результате которого лучшим решением была признана покупка самолетов "Грипен" компании Saab.

По мнению К.Каракачанова, Болгарии необходимо параллельно реализовать два процесса: провести ремонт и модернизацию состоящих на вооружении самолетов и вести переговоры о покупке новых истребителей.

В отчете специальной комиссии парламенту заявлено, что обнаружены "серьезные недостатки" в процедуре оценки, по результатам который был выбран истребитель "Грипен". Комиссия рекомендовала возвратиться к начальной точке процедуры приобретения самолетов и на этот раз не исключать предложение по поставке F-16 из состава ВВС США.

Принятое в июне по инициативе пришедшей к власти партии "Герб" (Граждане за европейское развитие Болгарии) решение сформировать комиссию по расследованию выбора истребителя для ВВС страны было раскритиковано Болгарской социалистической партией и президентом Руменом Радевым, которые охарактеризовали данный шаг как намерение дискредитировать оппозиционные силы.

Как сообщал ЦАМТО, Болгария является членом НАТО с 2004 года, однако на вооружении ВВС страны по-прежнему находятся истребители МиГ-29, требующие ремонта и модернизации. Из-за политики ранее находившегося у власти коалиционного правительства модернизация и ремонт российских самолетов были сорваны. Обвинения в отношении ранее занимавшего пост министра обороны Николая Ненчева в нарушениях при определении подрядчика ремонта двигателей для истребителей до сих пор не сняты.

В ходе объявленного тендера на покупку новых истребителей для ВВС страны Швеция представила МО Болгарии предложение по поставке в течение 18 месяцев соответствующих стандартам НАТО новых истребителей JAS-39C/D "Грипен". Италия предложила МО Болгарии поставку излишних истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter, а Португалия – снятые с вооружения F-16.

По результатам работы межведомственной рабочей группы под руководством командующего ВВС лучшим из претендентов по техническим и финансовым параметрам был назван "Грипен". После прихода к власти нового правительства премьер-министр Бойко Борисов первоначально заявил, что переговоры о покупке шведских самолетов начнутся в течение ближайших недель. Однако впоследствии Б.Борисов и возглавляемая им партия "Герб" стали затягивать процесс, создав "комиссию по расследованию выбора истребителя для ВВС страны".
06.10.2017
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Страны
Болгария
Италия
Португалия
Россия
США
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
МиГ-29
Компании
SAAB
ИКИ РАН
Проекты
NATO
Тайфун

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