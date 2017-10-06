Новейший комплекс "Геосфера" проходит войсковые испытания в ЗВО



Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

ЦАМТО, 6 октября. В Западном военном округе проходит войсковые испытания инновационный комплекс "Геосфера", предназначенный для восстановления боеспособности, сохранения и укрепления психического здоровья военнослужащих.

В составе комплекса – массажные кресла для проведения сеансов телесно-ориентированной терапии, антистрессовая психофизиологическая система на базе релаксационных кресел нулевой гравитации, позволяющие ощутить состояние невесомости, комплекты аудиовизуальной стимуляции, музыкальные центры, мультимедийный проекторы, светодиодные и 3D-очки, стереонаушники, воздушно-пузырьковые колонны, генераторы запахов.

Специалисты могут применить автоматизированные средства тестирования по 170 методикам для оценки актуального психологического состояния военнослужащего.

Впервые в одном комплексе реализована возможность оказания психологической помощи воинскому подразделению. Комплекс успешно прошел апробацию в ходе совместного стратегического учения "Запад-2017" на Лужском полигоне.

Полевой пункт психологической работы позволяет проводить мероприятия психодиагностики, психокоррекции, психологической помощи и реабилитации военнослужащих, сообщает пресс-служба Западного военного округа.