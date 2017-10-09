Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
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Перспективная боевая машина пехоты Б-11 ("Объект 695") в предсерийном исполнении на средней гусеничной платформе "Курганец-25" разработки АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (Курган).
Источник: Александр Грек / www.popmech.ru
ЦАМТО, 6 октября. Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" являются новым этапом в развитии отечественного бронетанкового вооружения и техники.
Сейчас опытные образцы "Арматы", "Курганца" и "Бумеранга" проходят полный цикл испытаний в испытательных центрах Министерства обороны. Новизна и масштабность выполняемого комплекса задач требует проведения большого объема испытательных работ, что позволит в дальнейшем сократить временные и материальные расходы на закупку, эксплуатацию, ремонт и обучение личного состава.
Впервые реализуется программа создания высоко унифицированных боевых платформ, на базе которых будут разрабатываться все образцы вооружения и военной техники для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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06.10.2017
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