Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России



Перспективная боевая машина пехоты Б-11 ("Объект 695") в предсерийном исполнении на средней гусеничной платформе "Курганец-25" разработки АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (Курган).

Источник: Александр Грек / www.popmech.ru Перспективная боевая машина пехоты Б-11 ("Объект 695") в предсерийном исполнении на средней гусеничной платформе "Курганец-25" разработки АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (Курган).Источник: Александр Грек / www.popmech.ru

ЦАМТО, 6 октября. Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" являются новым этапом в развитии отечественного бронетанкового вооружения и техники.

Сейчас опытные образцы "Арматы", "Курганца" и "Бумеранга" проходят полный цикл испытаний в испытательных центрах Министерства обороны. Новизна и масштабность выполняемого комплекса задач требует проведения большого объема испытательных работ, что позволит в дальнейшем сократить временные и материальные расходы на закупку, эксплуатацию, ремонт и обучение личного состава.

Впервые реализуется программа создания высоко унифицированных боевых платформ, на базе которых будут разрабатываться все образцы вооружения и военной техники для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.