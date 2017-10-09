Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море

Как сообщается, головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков", завершенный строительством для ВМФ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в группу компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") начат буксировкой по внутренним водным путям из Зеленодольска на Черное море. Предположительно, корабль будет доставлен в Керчь на ООО "Судостроительный завод "Залив" (находящийся с конца 2014 года под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького) для доукомплектования и проведения заводских ходовых испытаний.

Головной построенный для ВМФ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" во время буксировки по внутренним водным путям из Зеленодольска на Черное море. Снимок сделан в порту Комсомольского района Тольятти, 05.10.2017 (с) Kamo Kamo / Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) строится на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России по контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года, хотя фактически он был заложен на этом предприятии еще 26 февраля 2014 года. Проект 22160 разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург).

"Василий Быков" был выведен из эллинга Зеленодольского завода в июне 2017 года и без особой огласки спущен на воду в конце августа. Согласно контракту, корабль планировался к сдаче в 2017 году, но, видимо, этот срок выдержан не будет.

АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" также заключило 9 октября 2014 года контракт с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. К настоящему времени на Зеленодольском заводе были заложены четыре серийных корабля этого проекта - "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162, заложен 25 июля 2014 года), "Павел Державин" (заводской номер 163, заложен 18 февраля 2016 года), "Сергей Котов" (заводской номер 164, заложен 8 мая 2016 года) и "Виктор Великий" (заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года), причем строительство кораблей "Павел Державин" и "Сергей Котов" осуществляется на заводе "Залив" в Керчи. Контрактный срок сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 - 2018 год, с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год. Все шесть кораблей проекта 22160 предназначаются для Черноморского флота.