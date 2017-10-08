Западная воздушная разведывательная операция по слежению за учениями "Запад-2017"

Журнал "Jane's Defence Weekly" опубликовал статью Tim Ripley "RAF Sentinel radar surveillance jets keep watch over Zapad" , в которой говорится, что разведывательные самолеты Sentinel R.1 Королевских военно-воздушных сил Великобритании в сентябре 2017 года совершили свои первые полеты над Прибалтийскими странами для слежения за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017" .

Разведывательный самолет Sentinel R.1 ВВС Великобритании в ходе разведывательного полета по слежению за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017", сентябрь 2017 года (с) Patrick Allen / Jane's

По меньшей мере четыре вылета самолетов Sentinel R.1 Королевских ВВС были произведены для отслеживания передвижений российских и белорусских войск и военных кораблей с 14 по 22 сентября, в соответствии со сведениями открытых ресурсов, использовавших данные транспондеров самолетов Sentinel R.1.

Самолеты Sentinel R.1 действовали со своей авиабазы в Уоддингтон в Линкольншире и наблюдались в полетах над Литвой, что давало им возможность следить за районами учений"Запад-2017" в Белоруссии и Калининградском анклаве с помощью своих РЛС наземной разведки, используя как режим обнаружения наземных движущихся целей, так и режим синтезированной апертуры.

В двух случаях полеты Sentinel R.1 совпадали с полетами в районе Балтийского моря самолетов радио- и радиотехнической разведки Королевских ВВС RC-135 Rivet Joint, также действовавшими с Уоддингтона, что заставляет предположить, что экипажи самолетов обеих типов стремились перекрестно использовать свои возможности по сбору разведывательных данных.

Данные открытых ресурсов также показали, что другие страны тоже направили разведывательные самолеты для полетов в воздушное пространство вблизи районов учений "Запад-2017" и районов Балтийского моря, в которых осуществлялась российская военно-морская деятельность в поддержку этих учений. Три или четыре западных самолета разведки постоянно находились в воздухе в районе учений "Запад-2017" каждый день, что сделало это крупнейшей воздушной разведывательной операцией, проведенной в Европе после конфликта в Косово в 1999 году. Так, 20 сентября 2017 года шесть разведывательных самолетов были в воздухе. Всего около 38 полетов были осуществлены разведывательными и базовыми патрульными самолетами НАТО в период с 10 по 24 сентября во время развертывания и проведения учений "Запад-2017".

Самолеты ВВС США выполнили большинство разведывательных полетов в ходе учений "Запад-2017", включая почти ежедневные рейсы в регион самолетов RC-135, базирующихся на авиабазе ВВС США Мильденхолл в Соединенном Королевстве. По крайней мере, четыре американских разведывательных самолета U-2 были прослежены по полетам в Балтийском регионе с их временной базы Фэйрфорд в Соединенном Королевстве. Авиационные энтузиасты разместили снимки с Фэйрфорда с этих полетов, судя по которым данные U-2 были оснащены РЛС бокового обзора ASARS-2 и комплексом радиотехнической разведки, а также системой спутниковой связи Senior Span, позволяющей осуществлять передачу разведывательной информации в реальном масштабе времени.

Базовые патрульные самолеты авиации ВМС США P-3 Orion и P-8 Poseidon были зафиксированы в осуществлении морских разведывательных полетов вблизи Калининграда. Базовые патрульные самолеты Р-3 авиации ВМС Германии и CL-604 ВВС Дании также совершили морские разведывательные полеты вблизи районов учений "Запад-2017".

Представитель Королевских ВВС отказался комментировать конкретные задачи, которые решались самолетами Sentinel R.1 или собранные ими разведывательные данные, заявив "Jane's" 5 октября: "Королевские ВВС обладают широким спектром новейших возможностей сбора разведывательных данных для получения жизненно важной разведывательной информации во всем мире. В соответствии с нашей политикой мы не комментируем спекуляции по оперативным или разведывательным вопросам".

5 октября высокопоставленный военный представитель Штаб-квартиры верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в Монсе (Бельгия) сказал "Jane's", что операции воздушной разведки осуществлялись "национальными силами под национальным контролем, а не НАТО".

"По соображениям оперативной безопасности НАТО не комментирует какие-либо разведывательные операции", - заявил представитель, - "как было заявлено публично, НАТО внимательно следит за учениями "Запад-2017" в качестве части необходимых мер по поддержанию ситуативной осведомленности о любой значительной военной активности".

Анализ

Неудивительно, что страны НАТО хотели внимательно следить за учениями "Запад-2017". Противоречивые сведения о количестве российских войск, принявших участие в этих маневрах, обеспечили желание западных стран осуществить собственную оценку реальных войск и контингентов, задействованных в учениях.

Состав разведывательной группировки, задействованной Великобританией и Соединенными Штатами для наблюдения за учениями "Запад-2017" интересен прежде всего впервые задействованными в Балтийском регионе самолетами Sentinel R.1 Королевских ВВС. До августа 2017 года эксплуатирующая самолеты Sentinel R.1 5-я эскадрилья Королевских ВВС была так сильно вовлечена в операции против так называемого "Исламского Государства" на Ближнем Востоке, что у нее не было свободных возможностей работать над Восточной Европой. Между тем мониторинг учений "Запад-2017" был именно той задачей, для которой радиолокационная система бокового обзора самолетов Sentinel R.1 преимущественно и разрабатывалась, когда этот комплекс был заказан в 1999 году. К сожалению, Королевские ВВС по-прежнему планируют снять самолеты Sentinel R.1 с вооружения в 2021 году, и пока не объявлено об их замене.

Пока ни НАТО, ни кто-либо из его членов не объявили о результатах разведывательной операции по контролю за учениями "Запад-2017", но, без сомнения, аналитики западных разведок напряженно работают над обработкой и оценкой данных, собранных в результате беспрецедентной воздушной разведывательной операции последнего месяца.

Со стороны bmpd напомним, что самолет Sentinel R.1 британской системы радиолокационной разведки ASTOR (Airborne STand-Off Radar) представляет собой "бизнес-джет" Bombardier Global Express, оснащенный разработанной американской корпорацией Raytheon двухрежимной РЛС бокового обзора Sentinel Dual Mode Radar Sensor (DMRS) c АФАР, работающей как в режиме обнаружения наземных движущихся целей, так и в режиме синтезированной апертуры. Самолет оснащен аппаратурой Link 16 передачи данных на наземные подвижные станции.

Фактически система ASTOR (CASTOR) была начата созданием еще в 1984 году в качестве средства радиолокационной разведки группировок сухопутных войск СССР и Варшавского договора на Европейском театре военных действий, и к моменту начала контрактной реализации в 1999 году в значительной мере утратила актуальность. ВВС Великобритании получили пять серийных самолетов Sentinel R.1 в 2004-2008 годах. С самого начала программа Sentinel R.1 подвергалась в Великобритании серьезной критике за высокую стоимость как закупки (более 1 млрд фунтов), так и эксплуатации этих самолетов при ограниченности решаемых задач. В связи с этим в 2010 году британское правительство заявило о планах списания самолетов Sentinel R.1, хотя впоследствии это намерение постоянно откладывалось. Тем не менее, с 1 апреля 2017 года количество эксплуатируемых самолетов Sentinel R.1 в ВВС Великобритании было сокращено до четырех, и по-прежнему подтверждается срок их окончательного вывода из боевого состава в 2021 году.