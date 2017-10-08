Во Франции недовольны высокими расценками на авиаперевозки для вооруженных сил



Транспортный самолет Ил-76МД белорусской авиакомпании "Трансавиаэкспорт" (регистрация EW-005DE, серийный номер 0093492771) после ремонта и модернизации на ОАО «360 авиационный ремонтный завод», декабрь 2016 года

Источник: Анатолий Бурцев / RussianPlanes.net Транспортный самолет Ил-76МД белорусской авиакомпании "Трансавиаэкспорт" (регистрация EW-005DE, серийный номер 0093492771) после ремонта и модернизации на ОАО «360 авиационный ремонтный завод», декабрь 2016 годаИсточник: Анатолий Бурцев / RussianPlanes.net

Как сообщает ресурс "opex360.com" в материале "Le transport aérien stratégique des armées fait l’objet d’une enquête du Parquet national financier", с учетом весьма ограниченных возможностей ВВС Франции по стратегическим авиаперевозкам, а спрос на них растет, министерство обороны Франции обратилось к частным авиакомпаниям, в первую очередь, украинским и российским, которые обладают парком тяжелых транспортных самолетов Ан-124, Ил-76 и Ан-225.

Для осуществления перевозок имеется два механизма: первый основан на контракте SALIS в рамках НАТО, а также контракты по конкретной заявке. В последнем случае рынок контролирует компания International Chartering Systems (ICS), которая, в свою очередь, обращается к подрядчикам (компании "Авиакомпания Трансавиаэкспорт", Ukraine Air Alliance, "224-й Летный отряд" и "Авиакон Цитотранс"). А это представляет собой довольно серьезное финансовое бремя.

Что касается перевозок на Ан-124 в рамках программы SALIS, то здесь нет никаких сюрпризов. В 2017 году, как и годом ранее, стоимость летного часа (38600 евро) не изменилась. Напротив, ситуация поменялась в отношении свободной заявки на рынке. Компания ICS повысила стоимость своих услуг на 37%, что вылилось в стоимость летного часа на уровне 67500 евро вместо 49000 евро.

Все это заставило прокашляться магистратов французской Счетной палаты, которые, в свою очередь, обратились в Национальную финансовую прокуратуру. Проблемой является непрозрачность рынка услуг ICS. Это уже отмечалось в 2016 года, когда были отмечены "аномалии".

В марте 2017 года депутат Национального собрания Франции Франсуа Корню-Жентий уже задавался вопросом относительно "привилегированных" отношений вооруженных сил Франции с компанией ICS на протяжении нескольких лет. Причем, по его словам, пользование услугами компании "противоречит финансовой логике". Более того, депутата поразило использование счета в Сингапуре для оплаты услуг ICS, хотя это и законно. Он уже направил новый запрос на имя министра вооруженных сил Франции касательно этой ситуации.