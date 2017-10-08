Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Во Франции недовольны высокими расценками на авиаперевозки для вооруженных сил

09.10.2017 bmpd.livejournal.com 322 0
0
Понравилась новость?
 0
Транспортный самолет Ил-76МД
Транспортный самолет Ил-76МД белорусской авиакомпании "Трансавиаэкспорт" (регистрация EW-005DE, серийный номер 0093492771) после ремонта и модернизации на ОАО «360 авиационный ремонтный завод», декабрь 2016 года
Источник: Анатолий Бурцев / RussianPlanes.net

Как сообщает ресурс "opex360.com" в материале "Le transport aérien stratégique des armées fait l’objet d’une enquête du Parquet national financier", с учетом весьма ограниченных возможностей ВВС Франции по стратегическим авиаперевозкам, а спрос на них растет, министерство обороны Франции обратилось к частным авиакомпаниям, в первую очередь, украинским и российским, которые обладают парком тяжелых транспортных самолетов Ан-124, Ил-76 и Ан-225.

Для осуществления перевозок имеется два механизма: первый основан на контракте SALIS в рамках НАТО, а также контракты по конкретной заявке. В последнем случае рынок контролирует компания International Chartering Systems (ICS), которая, в свою очередь, обращается к подрядчикам (компании "Авиакомпания Трансавиаэкспорт", Ukraine Air Alliance, "224-й Летный отряд" и "Авиакон Цитотранс"). А это представляет собой довольно серьезное финансовое бремя.

Что касается перевозок на Ан-124 в рамках программы SALIS, то здесь нет никаких сюрпризов. В 2017 году, как и годом ранее, стоимость летного часа (38600 евро) не изменилась. Напротив, ситуация поменялась в отношении свободной заявки на рынке. Компания ICS повысила стоимость своих услуг на 37%, что вылилось в стоимость летного часа на уровне 67500 евро вместо 49000 евро.

Все это заставило прокашляться магистратов французской Счетной палаты, которые, в свою очередь, обратились в Национальную финансовую прокуратуру. Проблемой является непрозрачность рынка услуг ICS. Это уже отмечалось в 2016 года, когда были отмечены "аномалии".

В марте 2017 года депутат Национального собрания Франции Франсуа Корню-Жентий уже задавался вопросом относительно "привилегированных" отношений вооруженных сил Франции с компанией ICS на протяжении нескольких лет. Причем, по его словам, пользование услугами компании "противоречит финансовой логике". Более того, депутата поразило использование счета в Сингапуре для оплаты услуг ICS, хотя это и законно. Он уже направил новый запрос на имя министра вооруженных сил Франции касательно этой ситуации.
08.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Сингапуp
Украина
Франция
Продукция
Ан-124
Ан-225 "Мрия"
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Авиаэкспорт
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы