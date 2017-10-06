«Калашников» приобретает «Верфь братьев Нобель»



Верфь братьев Нобель.

Источник: kalashnikov.media Верфь братьев Нобель.Источник: kalashnikov.media

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, планирует завершить сделку по приобретению 100% доли крупнейшего судостроительного и судоремонтного завода на Верхней Волге в I квартале 2018 года.

Производственные мощности верфи располагаются на площади более 200 тыс. м2 и позволяют строить морские и речные суда длиной до 140 м, шириной до 17 м и спусковым весом до 2 700 т при круглогодичной сборке. Предприятие является современным судостроительным заводом и может выполнять полный комплекс работ по строительству, ремонту и техническому обслуживанию судов.

«Концерн «Калашников» динамично развивает гражданское направление и усиливает свои компетенции не только на суше и в воздухе, но и на воде. «Верфь братьев Нобель» — наш третий актив морского кластера, который позволит развивать производство промысловых судов малого и среднего класса, а также буксиров и судов специального назначения», прокомментировал генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

«Новая госпрограмма вооружений и условия рынка требуют от оборонных предприятий находить новые рынки не только в географическом, но и в отраслевом плане. Стратегия кластера Вооружение предусматривает рост на рынках высокотехнологичной гражданской продукции. Оборонка должна активно производить продукты как для бизнеса, так и для частного потребления, как это делают американские и европейские компании. Развитие концерном «Калашников» судостроения не только расширит линейку продукции, производимой компанией, но и будет способствовать росту выручки от реализации гражданской продукции», - отметил индустриальный директор кластера Вооружение Сергей Абрамов.

Напомним, в 2015-2016 году концерн приобрел доли в судостроительных предприятиях АО «Рыбинская верфь» и АО «ССЗ «Вымпел». Предприятия имеют стопроцентную загруженность заказами и успешно выполняют действующие контракты по линии ГОЗ и ВТС.