Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Калашников» приобретает «Верфь братьев Нобель»

09.10.2017 ОАО "Концерн Калашников" 378 0
0
Понравилась новость?
 0
Верфь братьев Нобель
Верфь братьев Нобель.
Источник: kalashnikov.media

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, планирует завершить сделку по приобретению 100% доли крупнейшего судостроительного и судоремонтного завода на Верхней Волге в I квартале 2018 года.


Производственные мощности верфи располагаются на площади более 200 тыс. м2 и позволяют строить морские и речные суда длиной до 140 м, шириной до 17 м и спусковым весом до 2 700 т при круглогодичной сборке. Предприятие является современным судостроительным заводом и может выполнять полный комплекс работ по строительству, ремонту и техническому обслуживанию судов.


«Концерн «Калашников» динамично развивает гражданское направление и усиливает свои компетенции не только на суше и в воздухе, но и на воде. «Верфь братьев Нобель» — наш третий актив морского кластера, который позволит развивать производство промысловых судов малого и среднего класса, а также буксиров и судов специального назначения», прокомментировал генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко.


«Новая госпрограмма вооружений и условия рынка требуют от оборонных предприятий находить новые рынки не только в географическом, но и в отраслевом плане. Стратегия кластера Вооружение предусматривает рост на рынках высокотехнологичной гражданской продукции. Оборонка должна активно производить продукты как для бизнеса, так и для частного потребления, как это делают американские и европейские компании. Развитие концерном «Калашников» судостроения не только расширит линейку продукции, производимой компанией, но и будет способствовать росту выручки от реализации гражданской продукции», - отметил индустриальный директор кластера Вооружение Сергей Абрамов.


Напомним, в 2015-2016 году концерн приобрел доли в судостроительных предприятиях АО «Рыбинская верфь» и АО «ССЗ «Вымпел». Предприятия имеют стопроцентную загруженность заказами и успешно выполняют действующие контракты по линии ГОЗ и ВТС.
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "Концерн Калашников"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Вымпел СЗ
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы