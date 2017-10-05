Возрождение ЗВМ-2901: в России запустили производство винтовых вездеходов



ЗВМ-2901 - винтовой вездеход.

Источник: Mir-auto24.ru ЗВМ-2901 - винтовой вездеход.Источник: Mir-auto24.ru

Первый восстановленный шнекоход прошел испытания в Нижегородской области.

Информационный портал sdelanounas сообщает, что инженеры Нижегородского завода внедорожных транспортных средств наладили серийное производство легендарных снегоболотоходов ЗВМ-2901. Вчера, 4 октября, состоялись первые испытания обновленных вездеходов.

Снегоболотоход ЗВМ-2901. Источник: politros.com

«Мы гордимся тем, что первыми начали выпускать эти автомобили после примерно 30-летнего перерыва, потому что начиная с 1970-х годов такие автомобили в нашей стране не производились», — заявил директор АО «Завод универсальных транспортных средств» Алексей Аникин.

Разработчики уверены, что «возрожденный» ЗВМ-2901 будет востребован как в армии, так и при освоении новых нефтяных и газовых месторождений. Вездеход предназначен для работы в перенасыщенных влагой грунтах, болотах всех категорий, на плаву и на снежной целине.

ЗВМ-2901 может быть использован в качестве транспортного средства, при этом конструкция шнекохода предполагает дополнительное технологическое оборудование (грунтовой насос, экскаватор, манипулятор и пр.) для проведения мелиоративных, строительных и даже аварийно-спасательных операций.

Материал подготовил Сергей Перелесов