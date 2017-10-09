Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»
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Алексей Рогозин во время визита на ПАО «ВАСО».
Источник: uacrussia.ru
Второго октября в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации) прошло совещание под руководством Алексея Рогозина, генерального директора ПАО «Ил» – головного предприятия транспортного дивизиона ОАК. Тема – выполнение производственных программ дивизиона на Воронежском авиационном заводе.
Участники совещания – руководители и специалисты «Ильюшина» и ВАСО – прошли непосредственно по цехам агрегатно-сборочного, заготовительно-штамповочного производств и окончательной сборки, чтобы детально, «на земле» обсудить вопросы повестки. Среди них – реализация программ Ан-148 и Ил-96-400М, послепродажное и сервисное облуживание Ил-96 Специального летного отряда «Россия» и Минобороны России. Обсуждали и задачи по изготовлению опытных образцов легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.
Алексей Рогозин выделил общие подходы к производству в современных условиях: «Во-первых, нужно становится гибкими и быстро изменяться. Во-вторых, требуется снижение огромного количества потерь. Эти задачи мы должны решать каждый день. Сегодня мы находимся в ситуации, когда нужно ответить на важнейший вопрос: какими мы будем через несколько лет. Boeing, Airbus делают по семьсот гражданских самолетов в год, мы, великая авиационная держава, – на порядок меньше. Меньше чем Бразилия или Канада. Как это может быть?»
Генеральный директор ПАО «Ил» уверен: «Время собраться и понять, что уже не будет серийного производства, каким мы привыкли его воспринимать. Даже если говорить о таком небольшом самолете, как Ил-112, то почти каждую машину мы будем делать "индивидуально" под изменяющиеся требования Минобороны России и других заказчиков. Потому что задачи тоже постоянно меняются. Но я напомню, что наша страна всегда славилась именно индивидуальными разработками. Яркий пример - самолеты Ил-96, где фактически каждый борт уникален. Поэтому не стоит говорить, что когда мы дождемся большого государственного оборонного заказа – вот тогда и начнем работать в полную силу. Работать качественно нужно каждый день. И я считаю, что все сегодняшние сложности – это объект нашего воздействия и приложения сил. Мы хотим гордиться не только историей нашего завода, но и его настоящим и будущим, нам нужно научиться работать в существующей реальности».
Производственной системе ВАСО была посвещена отдельная дискуссия. Исполнительный директор ВАСО Сергей Исаенко рассказал о грядущих изменениях на предприятии: «На нашем заводе будет запущена полномасштабная программа развития и модернизации производственной системы, в том числе в области бережливого производства. Государство ждет наши самолеты, и мы должны начать их выпускать с новым качеством и новой производительностью».
Со специальным докладом выступил советник исполнительного директора ВАСО кандидат технических наук Олег Клёнов. Состояние и перспективы развития производственной системы воронежского завода были рассмотрены и в контексте использования методологии TPS/Lean, успешно внедряемой на ведущих авиастроительных предприятиях России и мира.
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05.10.2017
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Евгений Дашут
17
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№1
09.10.2017 08:46
Все хорошо! Молодцы! Собираются наращивать выпуск. Удачи!
Смущает только одно: здесь советник исполнительного директора опирается на методологию TPS/Lean. Что это? Может она очень хорошая, может не очень - но зачем слизывать? Зачем опять слизывать у запада? По принципу: мы не будем изобретать велосипед? А зря! На западе и у нас совершенно разные системы сопровождения производства, условия для производственной кооперации. С девяностых годов чередой прошли неудачные попытки внедрения различных систем- выиграли только консультанты. Вот уж где беспроигрышный вариант...
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АлександрА
1957
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№2
09.10.2017 11:17
Уж что что, а подходы использованные при создании Eurofighter Typhoon, вертолёт Eurocopter Tiger и A400M точно копировать нельзя.:)
Цитата
Яркий пример - самолеты Ил-96, где фактически каждый борт уникален.
И что же в этом хорошего? Это же абсурд. Почему у американцев большую часть вертолётов AH-64D получили путём модернизации в ходе ремонта вертолётов AH-64A, а у нас, для того чтобы добавить возможность управления вертолётом из кабины штурмана-оператора (как это вообще могли забыть изначально вписать в ТТЗ?) вместо модификации Ми-28Н приходится производить новые Ми-28УБ?
Абсурдна система при которой разработчикам выгодно плодить всё новые и новые модификации ЛА не совместимые с предыдущими (все ЛА новой модификации нужно строить заново. Невозможно модифицировать в новый вариант в ходе ремонта ЛА предыдущей модификации).
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Байкал57
387
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№3
09.10.2017 11:44
Удачи всем ВАСОшникам с Ил-112, тысячи бортов для России, в т.ч. пассажирских, грузовых, Ганшипов, ДРЛО, СВЧ, Лазеры, РЛС и многое ещё чего на колесах, лыжах для Арктики и Памира с прочими Сахарами.
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BorSch
4384
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№4
09.10.2017 11:59
Цитата, АлександрА сообщ. №2
Абсурдна система при которой разработчикам выгодно плодить всё новые и новые модификации ЛАТо же самое можно сказать про корабли, танки, стрелковое оружие...
Производителям интереснее делать меньше, а получать больше, так выстроена система мотивации Заказчиком, этот абсурд формирует он.
Цитата, Евгений Дашут сообщ. №1
Может она очень хорошая, может не очень - но зачем слизывать?Затем, что мы, со своей совершенно другой системой сопровождения производства (понять бы еще, что Вы имеете в виду под этой размытой формулировкой) - находимся в глубокой технологической и организационной ж#пе в сравнении с Западом, эта наша другая система сопровождения неспособна конкурировать. Вы в этом тоже "сомневаетесь"?
Организация производственных потоков, выбор необходимой оснастки и инструментов, а также детальное описание структуры производственных процессов планировались загодя в виде моделирований в электронной среде. Мы активно использовали компьютерную симуляцию при подготовке производства A350.
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forumow
3492
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№5
09.10.2017 13:24
Цитата
Алексей Рогозин выделил общие подходы к производству в современных условиях: «Во-первых, нужно становится гибкими и быстро изменяться. Во-вторых, требуется снижение огромного количества потерь. Эти задачи мы должны решать каждый день.Популярные слоганы "эффективных" )) Что конкретно?!
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gerrfrost
2829
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№6
09.10.2017 14:50
Чё-то тревожно как-то становится... Как папаня начинает риторические вопросы в пространство задавать...
Цитата, q
Сегодня мы находимся в ситуации, когда нужно ответить на важнейший вопрос: какими мы будем через несколько лет. Boeing, Airbus делают по семьсот гражданских самолетов в год, мы, великая авиационная держава, – на порядок меньше. Меньше чем Бразилия или Канада. Как это может быть?»Начинать работать надо... Лямку тащить, в которую впрягся, а не риторические вопросы задавать перед рабочими... Уже давно программу пора огласить, по которой "нужно ответить на важнейший вопрос: какими мы будем через несколько лет. "...
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