Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»



Алексей Рогозин во время визита на ПАО «ВАСО».

Источник: uacrussia.ru Алексей Рогозин во время визита на ПАО «ВАСО».Источник: uacrussia.ru

Второго октября в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации) прошло совещание под руководством Алексея Рогозина, генерального директора ПАО «Ил» – головного предприятия транспортного дивизиона ОАК. Тема – выполнение производственных программ дивизиона на Воронежском авиационном заводе.

Участники совещания – руководители и специалисты «Ильюшина» и ВАСО – прошли непосредственно по цехам агрегатно-сборочного, заготовительно-штамповочного производств и окончательной сборки, чтобы детально, «на земле» обсудить вопросы повестки. Среди них – реализация программ Ан-148 и Ил-96-400М, послепродажное и сервисное облуживание Ил-96 Специального летного отряда «Россия» и Минобороны России. Обсуждали и задачи по изготовлению опытных образцов легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Алексей Рогозин выделил общие подходы к производству в современных условиях: «Во-первых, нужно становится гибкими и быстро изменяться. Во-вторых, требуется снижение огромного количества потерь. Эти задачи мы должны решать каждый день. Сегодня мы находимся в ситуации, когда нужно ответить на важнейший вопрос: какими мы будем через несколько лет. Boeing, Airbus делают по семьсот гражданских самолетов в год, мы, великая авиационная держава, – на порядок меньше. Меньше чем Бразилия или Канада. Как это может быть?»

Генеральный директор ПАО «Ил» уверен: «Время собраться и понять, что уже не будет серийного производства, каким мы привыкли его воспринимать. Даже если говорить о таком небольшом самолете, как Ил-112, то почти каждую машину мы будем делать "индивидуально" под изменяющиеся требования Минобороны России и других заказчиков. Потому что задачи тоже постоянно меняются. Но я напомню, что наша страна всегда славилась именно индивидуальными разработками. Яркий пример - самолеты Ил-96, где фактически каждый борт уникален. Поэтому не стоит говорить, что когда мы дождемся большого государственного оборонного заказа – вот тогда и начнем работать в полную силу. Работать качественно нужно каждый день. И я считаю, что все сегодняшние сложности – это объект нашего воздействия и приложения сил. Мы хотим гордиться не только историей нашего завода, но и его настоящим и будущим, нам нужно научиться работать в существующей реальности».

Производственной системе ВАСО была посвещена отдельная дискуссия. Исполнительный директор ВАСО Сергей Исаенко рассказал о грядущих изменениях на предприятии: «На нашем заводе будет запущена полномасштабная программа развития и модернизации производственной системы, в том числе в области бережливого производства. Государство ждет наши самолеты, и мы должны начать их выпускать с новым качеством и новой производительностью».

Со специальным докладом выступил советник исполнительного директора ВАСО кандидат технических наук Олег Клёнов. Состояние и перспективы развития производственной системы воронежского завода были рассмотрены и в контексте использования методологии TPS/Lean, успешно внедряемой на ведущих авиастроительных предприятиях России и мира.