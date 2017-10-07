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На единственном российском авианосце решили сэкономить 25 миллиардов рублей

09.10.2017 Lenta.ru 361 0
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Адмирал Кузнецов
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

Минобороны России решило скорректировать объемы финансирования ремонта и модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Интерфакс".

По его словам, ведомство откажется от планов выделить на эти цели 50 миллиардов рублей. "[Вместо этого] предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы", — уточнил собеседник агентства.

Он пояснил, что сокращение финансирования скажется на вопросах модернизации, но ремонт будет выполнен в полном объеме. Об этих планах сообщали и в Невском проектно-конструкторском бюро. Работы должны начаться до конца этого года.

О возможном выделении 50 миллиардов рублей (порядка 860 миллионов долларов) на ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" "Интерфаксу" в июне рассказывал другой источник. "Много это или мало — очевидно, немного", — отмечал он, приводя в пример затраты Индии на однотипный корабль "Викрамадитья" (в прошлом "Адмирал Горшков"), которые составили около 2,3 миллиарда долларов.

"Адмирал Кузнецов", построенный в 1982-1990 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, является единственным авианосцем в составе ВМФ России.
07.10.2017
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Авианосец

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