Первая партия самоходок 2С35 "Коалиция-СВ" скоро поступит в российскую армию
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Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Опытно-промышленная партия самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С35 "Коалиция-СВ" в ближайшее время поступит в войска, сообщает департамент информации и коммуникаций Минобороны РФ.
В военном ведомстве отмечают, что САУ 2С35 "Коалиция-СВ" представляет собой уникальный артиллерийский комплекс, предназначенный для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования манёврам резервов противника в глубине его обороны.
"Самоходное артиллерийское орудие обладает уникальными тактико-техническими характеристиками и, по сути, представляет собой боевой робот, способный выполнять огневые задачи автоматически, с минимальным участием человека, по командам, поступающим из автоматизированной системы управления артиллерийскими формированиями тактического звена", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в конструкции самоходки применены инновационные технические решения, не имеющие аналогов за рубежом. Всё это позволило сократить численность боевого расчёта и повысить боевую эффективность более чем в два раза по сравнению с имеющимися сегодня штатными образцами.
"Самоходное орудие с комплектом боеприпасов в настоящее время проходят всесторонние испытания на полигонах Министерства обороны. При этом, традиционно, особое внимание уделяется вопросам надёжности и безопасности боевого применения нового артиллерийского комплекса", - отметили в Минобороны.
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08.10.2017
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