СМИ: Турция все еще заинтересована в покупке у США ЗРК Patriot
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Patriot Advanced Capability-3.
Источник: © REUTERS/Toru Hanai
Как сообщает газета Daily Sabah, главным условие для покупки систем противовоздушной и противоракетной обороны является "передача технологий и совместное производство"
АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Турция продолжает проявлять интерес к покупке у США систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot, несмотря на соглашение с Россией о поставках ЗРС С-400. Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Sabah со ссылкой на источник в турецком правительстве.
По ее данным, о продолжении диалога между Анкарой и Вашингтоном на тему закупок систем Patriot сначала рассказал заместитель председателя оппозиционной Народно-республиканской партии в ходе визита в американскую столицу на прошлой неделе. Позже источник в турецком правительстве также подтвердил изданию, что республика все еще заинтересована в этих системах. По его словам, "главным условием для их покупки является передача технологий и совместное производство".
В 2013 году турецкие власти рассматривали заявки, поданные в рамках тендера на поставку систем ПРО, и приняли решение продолжать предметные переговоры с китайским производителем ЗРК дальнего действия. При этом был образован так называемый шорт-лист, в котором первое место заняла КНР, второе - США с комплексом Patriot и на третьем месте оказалась система ПВО SAMP/T производства итальянско-французского концерна Eurosam. Переговоры с Китаем завершились в ноябре 2015 года из-за разногласий сторон по различным вопросам, в том числе по передаче технологий и совместному производству. Тогда же власти приняли решение в целом отменить тендер.
12 сентября этого года президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен. В конце сентября это подтвердил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. Он также подчеркнул, что "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается".
Кроме того, в начале октября во время визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву стало известно, что королевство проявляет интерес к покупке С-400.
В Вашингтоне очень обеспокоены проявлением у ряда союзников США интереса к приобретению российской зенитной ракетной системы С-400. Прежде всего Пентагон беспокоит тот факт, что они не будут совместимы с системами НАТО, а эта совместимость необходима для отражения общих угроз. Как заявил ТАСС 12 сентября официальный представитель Пентагона Джонни Майкл, "наилучшим вариантом защиты Турции от различных угроз в ее регионе остается совместимая с НАТО система ПРО".
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08.10.2017
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