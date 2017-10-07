США передали Афганистану два Black Hawk на замену российским вертолетам
|
|
Вертолет национальной армии Афганистана и бронемашина ВС США на авиабазе в Кандагаре.
Источник: Massoud Hossaini/AP
США передали Афганистану два вертолета Black Hawk в рамках программы поддержки афганских сил обороны, сообщает телеканал TOLO News.
Церемония прошла 7 октября в аэропорту города Кандагар. На ней присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани и командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон.
Отмечается, что всего США передадут Афганистану 150 вертолетов Black Hawk. Первую партию Кабул получил в прошлом месяце.
Вертолеты США постепенно заменят российские Ми-17 и Ми-35, которые используются ВВС страны в настоящее время.
|
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.02.2016 Подъемная сила: какие российские вертолеты самые популярные в мире
17.02.2016 Иностранные заказчики получили более 1800 российских военных вертолетов в 1991-2014 годах
22.01.2016 Какая российская авиатехника интересует арабский мир
09.12.2015 Охотники за террористами
20.05.2015 Сильнее кокаина
15.01.2015 Крылья, сопла и хвосты
08.05.2014 Страны Восточной Европы наращивают вертолетный парк
02.04.2014 ФИДАЕ-2014: латиноамериканские амбиции