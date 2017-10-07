Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На ремонт "Адмирала Кузнецова" запланировали потратить вдвое меньше

09.10.2017 Интерфакс 405 0
-1
Понравилась новость?
 0
ТАКР 11435 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" в большом плавучем доке ПД-50 на ОАО "82 СРЗ.
Источник: kolanews.ru

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Военное ведомство планирует сократить объем финансовых средств, которые предполагается выделить на ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.


"Вместо ранее планировавшихся примерно 50 млрд рублей на проведение работ предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы", - уточнил он. По его словам, сокращение объема финансирования скажется в первую очередь на модернизационных вопросах. "Ремонт будет выполнен в полном объеме", - уверен источник.


Ранее, согласно данным другого источника агентства, стало известно, что "ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" предполагалось выполнить в минимальном объеме, на них планировалось выделить до 50 млрд рублей". "Много это или мало - очевидно, немного. 50 млрд рублей - это немногим более $800 млн. Ремонт и модернизация однотипного авианосца "Викрамадитья" (в прошлой жизни - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков") для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд", - напомнил он.


Как сообщалось, ремонт "Адмирала Кузнецова" в первую очередь будет связан с заменой котлов главной энергетической установки. К модернизации предполагались радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также авиационный навигационный комплекс.


В феврале 2017 года корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск из дальнего похода в Средиземное море. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Пётр Великий
Проекты
1143 Кречет
22350
Авианосец
пр. 1155
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы