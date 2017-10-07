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Новый военный аэродром под Калининградом примет первые самолеты в этом году

09.10.2017 РИА Новости 502 0
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Многоцелевой истребитель СУ-30СМ
Многоцелевой истребитель СУ-30СМ.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первые самолеты морской авиации до конца 2017 года выполнят посадку на новый аэродром под Калининградом, сообщает Минобороны РФ.

"Новый военный аэродром в Калининградской области до конца текущего года сможет принять воздушные суда благодаря завершению строительных работ первой очереди в рамках поведения масштабной реконструкции объектов летного поля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение хода строительных работ аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО). Уточняется, что после завершения реконструкции взлетно-посадочное покрытие аэродрома позволит принимать самолеты любого класса.

Согласно сообщению, также в Калининградской области заместитель министра обороны проинспектировал строительство арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов. В ходе посещения площадок строительства военных объектов Тимур Иванов потребовал от представителей военно-строительного комплекса Минобороны, подведомственных и подрядных организаций увеличить темпы работ, а также численность рабочих и специальной техники.

"Особое внимание заместитель главы военного ведомства обратил на соблюдение сроков и качества выполнения работ", - добавляется в сообщении.
07.10.2017
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